Diretta Olimpia Milano Alba Berlino/ Streaming video tv: match da vincere (Eurolega)

Olimpia Milano Alba Berlino sarà diretta dagli arbitri Damir Javor, Seffi Shemmesh e Josip Radojkovic; alle ore 20:45 di martedì 4 febbraio il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 23^ giornata di basket Eurolega 2019-2020. Una sfida che è la prima di un’altra settimana che prevede il doppio turno; Milano tornerà in campo venerdì nella delicatissima trasferta di Barcellona ma intanto ha un turno favorevole, perchè i tedeschi hanno un record di 7 vittorie e 15 sconfitte e sono reduci dalla sconfitta interna subita contro il Fenerbahçe, che li ha allontanati dai playoff. Con la straordinaria rimonta sul Bayern invece l’Olimpia ha confermato il suo ottavo posto (alla pari con il Valencia, che al momento ha una migliore differenza canestri) tenendo a distanza la stessa squadra di Zeljko Obradovic; ci sarà certamente da lottare da qui al termine della regular season ma questa partita interna è da vincere per tornare ad avere un bilancio sopra il 50% e acquistare ancora più fiducia in vista dei prossimi impegni. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Olimpia Milano Alba Berlino, che comincia tra poche ore; intanto possiamo andare a valutare i temi principali che sono legati a questa partita di Eurolega.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Alba Berlino sarà trasmessa sulla televisione satellitare, nello specifico su canale Eurosport 2 che trovate al numero 211 del vostro decoder; chi non fosse cliente di questa emittente potrà comunque sottoscrivere un abbonamento (qualora non l’abbia ancora fatto) per assistere a tutte le partite di Eurolega sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che sul sito ufficiale www.euroleague.net sarà possibile reperire le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet del Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO ALBA BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

Olimpia Milano Alba Berlino rappresenta il primo di quattro appuntamenti che i meneghini giocheranno nello spazio di una settimana; se vogliamo il secondo, considerando anche l’importante successo di Brindisi con il quale la squadra di Ettore Messina ha agganciato Brescia al terzo posto nella classifica del campionato, recuperando anche due punti preziosi alla Dinamo Sassari sconfitta – per la seconda volta in stagione – da Trieste. Adesso si torna a giocare in Europa, con una doppia partita importante: aspettando il Barcellona, l’Olimpia sa di dover arrivare al Palau Blaugrana con un’altra vittoria in tasca per evitare che la sua situazione peggiori. Al momento Milano sarebbe qualificata ai playoff ma il confine è davvero sottile; le ultime giornate di Eurolega ci hanno detto che l’equilibrio regna sovrano e il Valencia, per esempio, è rimasto attaccato alla post season battendo il Panathinaikos. Ancora più sotto arriva velocissimo il Fenerbahçe, che ha pagato un pessimo inizio di torneo ma adesso si è ripreso e, come valori, ha sicuramente una posizione nella griglia dei quarti di finale; il compito di Milano sarà appunto quello di tenere alle spalle queste avversarie (anche il terzetto Stella Rossa-Olympiacos-Khimki, che comunque sembra avere qualcosa in meno) e naturalmente contare anche sugli incroci del calendario. Nel frattempo, la speranza è che questa sera arrivi una vittoria che come abbiamo detto sarebbe molto utile anche per il morale del gruppo.



