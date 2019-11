Diretta Olimpia Milano Anadolu Efes/ Streaming video tv: è un big match (Eurolega)

Olimpia Milano Anadolu Efes, che sarà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Borys Ryzhyk e Milan Nedovic, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 21 novembre: altro turno casalingo per la squadra milanese nella Eurolega 2019-2020, e altro scontro al vertice dopo quello vinto contro il Maccabi. Il successo in volata nell’ultima giornata, disputata solo due giorni fa, ha consentito all’Olimpia di rimanere al primo posto della classifica sia pure in coabitazione; il passo europeo di Milano è dunque ottimo – a differenza di quanto succede in campionato – e questa sera si affronta una sorta di bestia nera, che l’anno scorso ha cancellato la possibilità dell’Armani di raggiungere i playoff e che a Istanbul ha sempre vinto. Stavolta però siamo al Mediolanum Forum, e dunque nella diretta di Olimpia Milano Anadolu Efes ci aspettiamo che Ettore Messina e i suoi possano prendersi l’ennesima vittoria; vediamo intanto quali sono i temi principali legati a questa partita.

Olimpia Milano Anadolu Efes è una sfida delicata, tra due delle squadre che in questo momento sono prime in classifica in Eurolega; anche i turchi hanno infatti vinto il primo dei due turni della settimana, espugnando il parquet di Villeurbanne. Finalista della passata edizione, l’Efes punta a confermarsi e per il momento ci sta riuscendo; l’Olimpia però ha voltato pagina dopo stagioni mediocri in ambito internazionale, come dimostrato anche dalla vittoria contro il Maccabi arrivata grazie alle straordinarie prestazioni di Sergio Rodriguez (doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi con 6/11 dal campo) e Luis Scola (20 punti e 7 rimbalzi, 60% al tiro) non a caso i due giocatori più esperti della squadra. Un successo con il quale Milano ha riscattato immediatamente la sconfitta di Mosca, maturata contro il Khimki; le cose continuano ad andare bene e la sensazione è che l’Olimpia voglia innanzitutto blindare la qualificazione ai playoff a costo di lasciare qualcosa per strada in campionato, anche se Ettore Messina ha candidamente ammesso di essere preoccupato per il rendimento in Serie A1. Ad ogni modo vedremo se questa sera i meneghini riusciranno a confermare il loro ottimo passo in Eurolega, centrando un’altra vittoria contro un’avversaria di primo livello.



