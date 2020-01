Diretta Olimpia Milano Bayern/ Streaming video tv: occasione per Messina (Eurolega)

Olimpia Milano Bayern si gioca alle ore 21:15 di giovedì 30 gennaio: per la 22^ giornata di Eurolega 2019-2020 siamo in diretta dal Mediolanum Forum e per la squadra di Ettore Messina, reduce dalla bella vittoria di Trieste in campionato, c’è la possibilità di confermare la posizione in zona playoff e magari migliorarla, creando distanza rispetto alle squadre che inseguono. Il Bayern Monaco infatti si trova sul fondo della classifica, insieme ad altre tre squadre, con appena 7 vittorie in 21 gare: i tedeschi non sono ancora tagliati fuori perchè il gruppo è compatto, il margine da coprire è di sole tre partite e attenzione, perchè all’andata erano stati proprio loro a vincere la sfida diretta – all’esordio stagionale – il che significa che con un successo esterno i bavaresi otterrebbero il 2-0 nel doppio confronto e sarebbero a sole due sfide da Milano. Vedremo allora come andranno le cose questa sera al Mediolanum Forum; mentre aspettiamo la palla a due nella diretta di Olimpia Milano Bayern possiamo presentare i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Bayern, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese: l’appuntamento classico per seguire la partita di Eurolega è allora con la piattaforma Eurosport Player, che anche per questa stagione fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video. Dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito www.euroleague.net potrete essere informati sulle principali notizie che riguardano la sfida e accedere al tabellino play-by-play e alle statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA OLIMPIA MILANO BAYERN: RISULTATI E CONTESTO

Olimpia Milano Bayern è una partita fondamentale per Ettore Messina, che non può sbagliare: in casa, contro l’ultima in classifica, bisognerà vincere per riscattare il ko subito a Istanbul contro il redivivo Fenerbahçe. Dopo uno scintillante avvio di stagione, l’Eurolega di Milano si è trasformata nella copia degli anni precedenti; questa volta le vittorie iniziali hanno messo l’Olimpia in una situazione migliore di classifica, ma entrando nella 22^ giornata con l’ottavo posto è fin troppo evidente che di fatto bisognerà vivere turno per turno con il timore di essere scavalcati. I risultati maturati settimana scorsa sono stati favorevoli ai meneghini, che non ne hanno approfittato ma sono comunque rimasti in zona playoff; tra questi anche l’incredibile vittoria del Bayern contro il Maccabi Tel Aviv. I tedeschi non vincevano una partita da sei turni; tornando a farlo, si sono rilanciati verso un possibile quarto di finale anche se la strada resta decisamente in salita, non tanto per la distanza dall’ottava piazza quanto per le tante squadre che eventualmente andrebbero scavalcate nella graduatoria di Eurolega. Ricordiamo che per questa partita Milano dovrebbe aprire all’esordio di Drew Crawford, acquisto a sorpresa che sarà utilizzato solo in ambito internazionale.



