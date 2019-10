Diretta Olimpia Milano Brindisi/ Streaming video tv: trappola per Messina (basket A)

Olimpia Milano Brindisi, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Perciavalle e Mauro Belfiore, si gioca al Mediolanum Forum di Assago alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre 2019, per la quarta giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Olimpia Milano Brindisi vede logicamente favorita sulla carta la formazione di casa allenata da Ettore Messina, tuttavia nella classifica del campionato Milano e Brindisi sono appaiate a quota 4 punti, vantando entrambe due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato. L’Olimpia vuole però approfittare del doppio turno casalingo e dopo avere vinto domenica scorsa contro Trieste proverà naturalmente a concedere il bis; Brindisi arriva invece da un successo contro Brescia, che in precedenza aveva espugnato il Forum. Questo ci dice che i pugliesi possono almeno giocarsi le loro chance, anche se naturalmente un colpaccio sarebbe clamoroso, anche perché un altro scivolone casalingo di Milano farebbe davvero scalpore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Brindisi, che non è tra le partite trasmesse per questa quarta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO BRINDISI: IL CONTESTO

Parlando della diretta di Olimpia Milano Brindisi, abbiamo già sottolineato che le due squadre arrivano a pari punti a questa partita. Il campionato è appena iniziato e di conseguenza non sono ancora emersi i valori, che alla lunga dovrebbero naturalmente premiare l’Olimpia. Per adesso si registrano alti e bassi, ma chiaramente non si può paragonare il poster a disposizione dei due allenatori – Milano d’altronde ha l’esigenza di fare bene anche in Eurolega, di fatto un secondo campionato con livello medio naturalmente ancora più alto. In estate Milano ha fatto altri innesti di grande qualità e l’asse Scola-Rodriguez è già fondamentale per i lombardi. Brindisi dal canto suo ha cominciato piuttosto bene e oggi arriva al Forum non avendo nulla da perdere: una sconfitta sarebbe nell’ordine naturale delle cose, una vittoria invece potrebbe avere valore enorme per i pugliesi, anche dal punto di vista psicologico.



