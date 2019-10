Diretta Olimpia Milano Fenerbahce/ Streaming video tv: duro test per l’Armani

Olimpia Milano Fenerbahce, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, casa dell’Olimpia, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, per la quarta giornata della stagione regolare della Eurolega 2019-2020 di basket. Siamo dunque appena all’inizio di un cammino lunghissimo: da quest’anno sono diventate 18 le squadre partecipanti alla Eurolega e di conseguenza la stagione regolare avrà ben 34 partite. Per ora possiamo dire che Olimpia Milano Fenerbahce è comunque una sfida affascinante, che metterà gli uomini di coach Ettore Messina di fronte a una delle squadre più forti in Europa nelle ultime stagioni. Tuttavia, nel primo scorcio della nuova Eurolega ha cominciato meglio l’Olimpia Milano, con due vittorie in tre partite grazie soprattutto al colpaccio di settimana scorsa sul campo del Panathinaikos, mentre il Fenerbahce ha cominciato con una sola vittoria nelle prime tre giornate e deve rincorrere Milano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Olimpia Milano Fenerbahce non sarà disponibile sui canali televisivi italiani; per seguire la partita potete però abbonarvi al servizio offerto dalla piattaforma Eurosport Player, che ha i diritti per tutte le gare di Eurolega della stagione e ve le fornirà in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di avere tutti gli aggiornamenti sull’Eurolega e sulle squadre partecipanti attraverso il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

DIRETTA OLIMPIA MILANO FENERBAHCE: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Olimpia Milano Fenerbahce, bisogna naturalmente osservare che siamo ancora all’inizio della stagione e non è facile dare giudizi chiari. Ad esempio i turchi stanno pagando qualche alto e basso di troppo proprio in Eurolega, mentre come noto il problema per Ettore Messina arriva dal campionato, dove Milano ha perso finora tre partite su cinque, l’ultima questa domenica nel derby lombardo con Cremona, numeri che sono pessimi per l’Olimpia nel contesto del nostro campionato nazionale. Anche qui naturalmente non è il caso di fare drammi, tuttavia è evidente che Milano ha ancora parecchi aspetti sui quali lavorare, perché tre sconfitte su cinque sono sufficienti come minimo a far scattare un campanello d’allarme. Servirebbe vedere più spesso l’Olimpia ammirata settimana scorsa ad Atene: per ora la priorità è proprio l’Eurolega, in cui sarà fondamentale provare ad entrare fra le prime otto che invece in campionato naturalmente non dovrebbe essere un problema. In ogni caso, l’esame Fenerbahce ci dirà di più sulle capacità dell’Olimpia Milano in questo momento della stagione: l’attesa è grande…



© RIPRODUZIONE RISERVATA