Diretta Olimpia Milano Maccabi/ Streaming video tv: scontro al vertice in Eurolega!

Olimpia Milano Maccabi verrà diretta dagli arbitri Damir Javor, Carlos Peruga e Jakub Zamojski: si gioca alle ore 20:45 di martedì 19 novembre presso il Mediolanum Forum. Altro turno doppio nella settimana di basket Eurolega 2019-2020: siamo arrivati alla nona giornata e nel giro di tre giorni l’Olimpia giocherà due partite, come tutte le sue avversarie. L’ultimo turno non è stato positivo: la sconfitta sul parquet del Khimki ha interrotto una serie di sei vittorie consecutive con cui la squadra di Ettore Messina si era portata in testa alla classifica, e per di più dopo quel ko di Mosca è arrivata un’altra caduta, al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Tuttavia, gli ultimi risultati hanno permesso all’Armani Exchange di conservare il primo posto; vero è anche che adesso ci sono ben sei squadre che occupano questa casella con un record di 6-2, e dunque sarà importante riuscire a tenere il passo e prendersi la vittoria questa sera, anche perchè il Maccabi è una delle formazioni di cui sopra. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Olimpia Milano Maccabi; mentre aspettiamo la palla a due al Mediolanum Forum, possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa partita importante e interessante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Maccabi sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare che troveranno questo canale al numero 211 del decoder. L’alternativa è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per seguire la partita in diretta streaming video: dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito www.euroleague.net troverete informazioni utili relative alle classifiche dell’Eurolega e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA OLIMPIA MILANO MACCABI: RISULTATI E CONTESTO

Per Olimpia Milano Maccabi, al Mediolanum Forum arriva una squadra che ha vinto le ultime sei partite: gli israeliani hanno aperto l’Eurolega con due sconfitte ma poi hanno alzato la testa e non si sono più fermati, inanellando anche successi preziosi (su tutti quello contro il Fenerbahçe e riuscendo a segnare oltre 100 punti nelle ultime due gare. Primo per differenza canestri, grazie al secondo miglior attacco di tutta l’Eurolega, il Maccabi ha sostanzialmente seguito la parabola della stessa Milano: dopo quella serie playoff del 2014, che aveva portato gli israeliani a vincere il titolo proprio qui al Forum, la squadra ha vissuto stagioni difficili ma adesso sembra essersi ripresa, e punta non solo un posto ai quarti di finale ma anche un ritorno ad anni gloriosi. E’ come se quel 3-1 a favore del Maccabi abbia fatto da spartiacque per le due realtà che stanno per sfidarsi; l’Olimpia ad ogni modo ha già fatto vedere che, rispetto alle ultime stagioni, è assolutamente competitiva per superare il girone unico di Eurolega. Un’ulteriore conferma potrebbe arrivare questa sera, e allora attendiamo con trepidazione che questa partita abbia inizio.



