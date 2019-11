Diretta Olimpia Milano Pistoia/ Streaming video tv: tutto facile per Messina?

Olimpia Milano Pistoia, diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Gabriele Bettini e Giulio Pepponi, è il posticipo che alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 11 novembre 2019, completerà al Mediolanum Forum di Assago il programma dell’ottava giornata della Serie A di basket. Olimpia Milano Pistoia è una di quelle sfide che sulla carta non dovrebbe avere storia, considerata la differenza abissale fra le due squadre. Settimana scorsa Pistoia ha festeggiato contro Trieste la prima vittoria in campionato, che potrebbe essere preziosa nella corsa alla salvezza, tuttavia ai toscani servirebbe un’impresa clamorosa per fermare questa Olimpia Milano eccezionale in Eurolega e che si è ormai rilanciata anche in campionato, come ha dimostrato la netta vittoria nel derby contro Varese domenica scorsa. Oggi tutto andrà come previsto o potrebbero essere possibili delle sorprese?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Pistoia, che è una partita trasmessa su Eurosport 2 (canale visibile su Sky e DAZN) per questa ottava giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO PISTOIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Olimpia Milano Pistoia, abbiamo già evidenziato che la partita di oggi metterà di fronte due realtà ben diverse. Milano vola in Eurolega: dopo sette giornate, il primo posto non può essere un caso e giovedì sera contro il Baskonia Vitoria è arrivata la sesta vittoria consecutiva nel massimo torneo continentale nel quale l’Olimpia finalmente è tornata a recitare un ruolo da grande protagonista dopo anni da comprimaria. Questo aveva lasciato qualche scoria in campionato, che passa inevitabilmente un po’ in secondo piano, tuttavia nelle ultime settimane anche in Serie A sono arrivate tre vittorie consecutive che cominciano a rimettere le cose a posto per Milano. Quanto a Pistoia, la partita di oggi vedrà i toscani senza nulla da perdere: una sconfitta sarebbe la normalità, l’obiettivo è quello di fornire una buona prestazione sulla scia del successo contro Trieste. Se poi si creasse l’occasione per il colpaccio, Pistoia sarà capace di approfittarne?



