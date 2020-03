Diretta Olimpia Milano Real Madrid/ Streaming video tv: a porte chiuse (Eurolega)

Olimpia Milano Real Madrid è in diretta dal Mediolanum Forum a porte chiuse, e si gioca alle ore 20:45 di martedì 3 marzo: nella 27^ giornata di Eurolega 2019-2020 vivremo il primo di due impegni settimanali, fondamentali per l’Armani Exchange che affronterà prima una delle big del torneo, già qualificata ai playoff, e poi una che contende il posto nei playoff (il Valencia). Dopo il ko incassato alla Zalgirio Arena la situazione si è decisamente complicata: l’Olimpia entra nel turno con una partita di svantaggio nei confronti non solo dell’ottava in classifica – appunto il Valencia – ma anche del Fenerbahçe che ha rimontato. E’ fondamentale vincere almeno una delle due partite per continuare a sperare; meglio ancora sarebbe centrare un doppio successo ovviamente, ma staremo a vedere intanto quello che succederà nella diretta di Olimpia Milano Real Madrid. Nel frattempo, possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita del Mediolanum Forum.

La diretta di Olimpia Milano Real Madrid presenta un’altra serata complessa per la squadra di Ettore Messina, uno degli ex della partita: i blancos si sono qualificati ai playoff battendo nettamente il Panathinaikos, e grazie alla sconfitta della stessa Milano in terra lituana. L’Olimpia non riesce a uscire dalla sua crisi in Eurolega: quattro sconfitte consecutive e sette nelle ultime otto rappresentano un bilancio che ha consentito alle inseguitrici di recuperare le distanze in classifica, e adesso sono i meneghini che devono rimontare trovandosi al di fuori della zona playoff. Il girone unico minaccia di conseguenza di terminare come nelle stagioni precedenti, ovvero una lunga rincorsa alle prime otto posizioni che poi non è andata a buon fine; Milano non ha nemmeno giocato in campionato perché l’emergenza Coronavirus ha cancellato le partite di Serie A1, questo sotto certi punti di vista potrebbe essere un fattore positivo ma come sempre la risposta la dovrà dare il campo. Forse Messina sta pensando maggiormente alla partita di Valencia, ma prima bisognerà giocare questa anche perché gl spagnoli, che sono impegnati in contemporanea sul parquet di Villeurbanne, potrebbero addirittura allungare in classifica e fare in modo che la corsa di Milano sia fatta su altre squadre. Prepariamoci dunque alla diretta di Olimpia Milano Real Madrid, staremo a vedere…



