Diretta Olimpia Milano Reggio Emilia/ Streaming video tv: esame per Messina (Basket)

Olimpia Milano Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Dario Morelli, si gioca questa sera, domenica 1 dicembre 2019, con palla a due in programma alle ore 18.30 presso il Mediolanum Forum di Assago. Siamo giunti all’undicesima giornata del campionato di Serie A di basket e Olimpia Milano Reggio Emilia dovrà dare risposte importanti soprattutto a Ettore Messina, ancora alla ricerca della continuità in campionato per la sua Milano. Domenica scorsa è arrivata in tal senso una vittoria assai preziosa contro Sassari, ma neanche 48 ore fa l’Armani Exchange era ad Atene per sfidare l’Olympiacos in Eurolega e di conseguenza la sfida contro Reggio Emilia sarà un test sia fisico sia mentale. Per la Grissin Bon invece questa è una trasferta logicamente difficilissima, ma dopo la vittoria contro Varese nello scorso turno potrebbe essere l’occasione per fare un balzo in avanti: di certo, al Forum Reggio Emilia non ha alcunché da perdere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Reggio Emilia, che non è tra le partite trasmesse per questa undicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Olimpia Milano Reggio Emilia, possiamo approfondire il discorso già accennato prima. Milano è naturalmente squadra attrezzata per il doppio impegno, ma il calendario resta comunque impegnativo, considerando che gli uomini di coach Ettore Messina torneranno in campo a meno di 48 ore dalla trasferta di Atene. Forse anche solo inconsciamente, ci può stare che nella prima parte della stagione la priorità vada alla Eurolega, mentre in Italia è davvero difficile immaginare una Olimpia Milano fuori dalle prime otto. La partita contro Sassari ne è stata la dimostrazione, forse però è più difficile trovare le motivazioni giuste ad ogni incontro e allora ecco che Messina vorrà la risposta giusta dalla sua squadra. Quanto a Reggio Emilia, abbiamo detto che la Grissin Bon ha poco da perdere: con un record di 5-4 naviga in zona tranquilla e può puntare ad entrare fra le prime otto, che vorranno dire innanzitutto Coppa Italia. Una sconfitta ad Assago sarebbe nell’ordine delle cose, una vittoria invece avrebbe enorme valore, non solo per i due punti ma ancora di più dal punto di vista psicologico.



