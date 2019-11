Diretta Olimpia Milano Sassari/ Streaming video tv: big-match al Forum (basket A1)

Olimpia Milano Sassari, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Massimiliano Filippini e Martino Galasso, è la partita di cartello per la decima giornata del campionato di Serie A di basket: appuntamento alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 novembre, al Mediolanum Forum di Assago. Olimpia Milano Sassari è una partita che ha sempre avuto grande valore negli ultimi anni e sarà di nuovo così anche oggi. Il Banco di Sardegna Sassari infatti occupa la seconda posizione in classifica e naturalmente in caso di vittoria al Forum rafforzerebbe ulteriormente la propria posizione di vertice, ma l’A|X Armani Exchange Milano ha grande bisogno di una vittoria in campionato, dove la situazione degli uomini di Ettore Messina non è così rosea. Sarebbe dunque preziosa una vittoria contro Sassari, per lanciare un segnale chiaro a tutti: Milano c’è, anche in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Sassari, che è una partita trasmessa su Eurosport 2 (canale visibile su Sky e DAZN) per questa decima giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO SASSARI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Olimpia Milano Sassari, dobbiamo ricordare che per la squadra lombarda questa è stata una settimana davvero intensa in Eurolega, che prevedeva il doppio turno nel quale Milano ha raccolto una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv nel giorno del tributo a Dino Meneghin e poi una sconfitta contro l’Efeso Istanbul. Il cammino europeo sta comunque dando soddisfazioni a Messina, che inizia ad avere invece qualche preoccupazione in campionato, perché dopo la sconfitta contro la Fortitudo Bologna il bilancio è appena sopra il 50% di vittorie, tanto che il coach ha già lanciato l’allarme in ottica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Di certo Sassari sarà un duro banco di prova: la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco arriva dalla netta vittoria contro Reggio Emilia di settimana scorsa, naviga al secondo posto, problemi in ottica Final Eight non ne ha ma naturalmente dalla partita di oggi si attende segnali altrettanto significativi, perché vincere al Forum sarebbe il sigillo definitivo sul valore dei sardi anche in questa stagione.



