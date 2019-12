Diretta Olimpia Milano Stella Rossa/ Streaming video tv: per il riscatto (Eurolega)

Olimpia Milano Stella Rossa va in scena alle ore 20:45 di giovedì 5 dicembre: al Mediolanum Forum si gioca per la 12^ giornata di basket Eurolega 2019-2020, girone unico che qualifica otto squadre ai playoff. L’Armani arriva dalla vittoria in campionato contro Reggio Emilia, che l’ha confermata al secondo posto della classifica: c’è ancora distanza dall’inarrestabile Virtus Bologna ma per il momento a Ettore Messina va bene così, perché la squadra sta migliorando sul piano della continuità e soprattutto sembra che in questo momento il principale obiettivo sia quello di entrare nei quarti di Eurolega. Qui bisogna immediatamente riscattare il brutto ko del Pireo, che ha fatto scendere Milano al settimo posto; tuttavia la stagione europea dell’Olimpia rimane positiva e soprattutto quest’anno non sembrano esserci squadre in grado di dominare e prendersi il pass per l’eliminazione diretta con largo anticipo, di conseguenza ci saranno tante occasioni per rifarsi. A cominciare da questa diretta di Olimpia Milano Stella Rossa, aspettando la quale possiamo valutare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Olimpia Milano Stella Rossa non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la partita di Eurolega sarà allora riservato agli abbonati a Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video. Per le informazioni utili sulle due squadre, le classifiche e le statistiche potrete invece rivolgervi al sito ufficiale che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

DIRETTA OLIMPIA MILANO STELLA ROSSA: RISULTATI E CONTESTO

In Olimpia Milano Stella Rossa il tema principale per Ettore Messina e i suoi ragazzi sarà quello di voltare pagina: la squadra arriva infatti da due sconfitte consecutive maturate contro Anadolu Efes (in casa) e appunto Olympiacos, dove il tracollo è stato netto. In una competizione lunga come l’Eurolega avere un periodo di flessione è del tutto naturale, soprattutto se pensiamo alla competitività del campionato e al dover dunque portare avanti il doppio impegno; tuttavia è anche vero che il dato ci dice che dopo aver vinto sei partite consecutive Milano ha perso tre delle ultime quattro uscite, e allora si deve ritrovare per evitare che la corsa ai playoff si complichi ulteriormente. Stasera l’occasione è da sfruttare: la Stella Rossa è certamente una formazione solida e in grado di creare grattacapi, ma ha anche vinto solo 4 delle 11 partite giocate. Vero è anche che i serbi sono reduci da due successi (Zalgiris Kaunas, in Lituania, e Valencia) e hanno guadagnato maggiore fiducia; sarà una sfida che l’Olimpia non dovrà sottovalutare, ma nelle sue corde ha assolutamente la possibilità di vincere e rilanciarsi, magari sfruttando le sconfitte altrui per risalire la corrente nella classifica di Eurolega.



© RIPRODUZIONE RISERVATA