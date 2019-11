Diretta Olimpia Milano Varese/ Streaming video tv: derby storico al Forum

Olimpia Milano Varese, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini, è lo storico derby lombardo che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di basket oggi pomeriggio, domenica 3 novembre 2019, alle ore 17.30. Al Mediolanum Forum di Assago si respira la grande storia in questa settima giornata del campionato di Serie A: Olimpia Milano Varese è una di quelle partite che non ha bisogno di presentazioni e che tutti vogliono vincere anche a prescindere dalle esigenze di classifica. Naturalmente però non si possono nemmeno trascurare i numeri della stagione in corso: Milano sta privilegiando per ora l’Eurolega e vanta tre vittorie e altrettante sconfitte nelle prime sei giornate, però con la vittoria a Roma ha dato un segnale di riscossa anche nei confini nazionali. Varese invece arriva da una bellissima vittoria contro Brindisi che ha messo in positivo il ruolino di marcia della Openjobmetis (che ha già riposato) con tre vittorie e due sconfitte. Chi vince si lancia verso i vertici: ulteriore motivo d’interesse…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Varese, che non è tra le partite trasmesse per questa settima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO VARESE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Olimpia Milano Varese dunque per i padroni di casa di coach Ettore Messina dobbiamo necessariamente tenere presente che nella prima parte della stagione la priorità sarà necessariamente l’Eurolega, dove bisognerà sgomitare per arrivare tra le prime otto, anche se l’inizio del cammino è stato ottimo. In campionato invece salvo crolli clamorosi l’Olimpia non dovrebbe avere problemi a rimanere almeno nella prima parte della classifica, per cui è normale che si privilegino le partite europee. Ci sono però partite che hanno un sapore sempre speciale: il derby con Varese naturalmente è fra queste, bisognerà riuscire a dare tutto anche al termine di una settimana che ha visto Milano due volte in campo in Eurolega. Varese comunque proverà ad approfittare di questa situazione: la Openjobmetis che ha surclassato Brindisi settimana scorsa può certamente giocare le proprie carte anche al Forum, un eventuale nuovo successo naturalmente consoliderebbe le ambizioni di Varese e avrebbe peso enorme nella corsa a Coppa Italia e playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA