Diretta Olimpia Milano Zalgiris/ Streaming video tv: esordio casalingo (Eurolega)

Olimpia Milano Zalgiris si gioca venerdì 11 ottobre, alle ore 20:45 presso il Mediolanum Forum: siamo nella seconda giornata di basket Eurolega 2019-2020 ed è già una partita importante per entrambe le squadre. Sconfitte nella prima giornata, hanno bisogno di una vittoria per non rimanere indietro in classifica; quest’anno ci sono due squadre in più a comporre il girone unico e dunque la concorrenza è aumentata, perchè i posti ai playoff restano sempre otto. Milano, che in campionato ha ripreso la marcia con la bella vittoria su Trieste, fa il suo esordio casalingo in questa competizione ed è chiamata a dare un segnale forte ai suoi tifosi e a se stessa, perchè deve convincersi di essere davvero in corsa per i quarti di finale. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Olimpia Milano Zalgiris, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Olimpia Milano Zalgiris non sarà disponibile sui canali del nostro Paese; per seguire la partita potete però abbonarvi al servizio offerto dalla piattaforma Eurosport Player, che ha i diritti per tutte le gare di Eurolega della stagione e ve le fornirà in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di avere tutti gli aggiornamenti sull’Eurolega e sulle squadre partecipanti attraverso il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

DIRETTA OLIMPIA MILANO ZALGIRIS: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Olimpia Milano Zalgiris assisteremo al ritorno di Sarunas Jasikevicius al Forum: il tecnico, che è stato uno straordinario playmaker vincitore più volte dell’Eurolega, ha aperto alla grande la sua carriera di allenatore traghettando per due volte consecutive i lituani ai playoff, e nella prima occasione è anche riuscito a prendersi una clamorosa Final Four. Squadra dal passato glorioso – tanto da essersi issata sul tetto d’Europa – lo Zalgiris oggi paga dazio a qualche difficoltà economica ma rimane estremamente competitivo, grazie alla presenza di alcuni nazionali (tra cui Paulius Jankunas, Arturas Milaknis e Edgaras Jasikevicius) e ad una tradizione locale tra le più floride in ambito continentale; Sarà dunque una partita complicata per l’Olimpia, che però sulla carta ha tutto per vincere: è stato ottimo l’impatto di Luis Scola che ha avuto 17 punti e 6 rimbalzi (6/13 dal campo) nel suo esordio contro il Bayern Monaco. Una trasferta che Milano ha perso anche abbastanza nettamente, dimostrando di doversi ancora mettere in ritmo; anche lo Zalgiris però viene da una sconfitta, quella maturata in casa contro il Baskonia. Riscatto cercato da entrambe dunque, la speranza è che sia la squadra di Ettore Messina a trovarlo.



