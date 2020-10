Diretta/ Olympiacos Marsiglia (Champions League) streaming video tv: scontro incerto

DIRETTA OLYMPIACOS MARSIGLIA: I GRECI VOGLIONO FAR PESARE IL FATTORE CAMPO

Olympiacos Marsiglia, diretta dall’italiano Orsato, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo aver superato gli scogli dei turni preliminari, i greci si rilanciano ora nella fase a gironi di Champions, in uno scontro dal pronostico incerto. Da tempo l’Olympiacos sogna di vivere una fase a gironi di Champions da protagonista, in patria l’ultimo 4-0 all’Atromitos dimostra come la formazione del Pireo voglia riconquistare quella supremazia persa negli ultimi anni. Di fronte c’è un Marsiglia che ha appena ritrovato la vittoria in Ligue 1 dopo aver pareggiato tre partite consecutive, riportandosi a ridosso del treno di testa, anche se al momento la classifica del campionato francese è molto fluida. L’anno scorso la Francia ha portato due squadre in semifinale in Champions, il Marsiglia proverà a sfruttare quest’onda in un girone comunque complicato, con Manchester City e Porto come altre avversarie.

DIRETTA OLYMPIACOS MARSIGLIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Marsiglia sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS MARSIGLIA

Le probabili formazioni di Olympiacos Marsiglia, sfida che andrà in scena presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo ad Atene. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Martins con un 4-3-3: Sá; Rafinha, Semedo, Ba, Holebas; M’Vila, Camara, Bouchalakis; Randjelović, Valbuena, El Arabi. Gli ospiti guidati in panchina da Andre Villas Boas schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Mandanda; Sakai, Alvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Rongier, Strootman, Sanson; Payet; Thauvin, Benedetto.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Olympiacos Marsiglia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa greci partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,05 volte la posta in palio in caso di successo dei francesi per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA