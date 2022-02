DIRETTA/ Olympiacos Milano video streaming tv: un match di grande tradizione

DIRETTA OLYMPIACOS MILANO: I TESTA A TESTA

Nell’Eurolega moderna la diretta di Olympiacos Milano si è giocata 22 volte: una classica, che è andata in scena in ogni singola stagione e vede i greci in vantaggio con 15 vittorie, contro le 7 dell’Olimpia. Negli ultimi tempi Milano è comunque riuscita a girare le carte in tavola; abbiamo detto che il match dello scorso 26 novembre è stato vinto in maniera netta dall’Olympiacos (93-72 al Mediolanum Forum), ma non è troppo lontana nel tempo l’ultima vittoria che l’Olimpia ha centrato al Peace & Friendship Stadium.

Stiamo parlando dell’ottobre 2018: si era trattato di un successo netto, un 99-75 maturato soprattutto in un quarto periodo nel quale Milano aveva definitivamente staccato l’avversaria, all’epoca allenata da David Blatt che 4 anni prima aveva fatto piangere l’Olimpia nei playoff di Eurolega, quando sedeva sulla panchina del Maccabi Tel Aviv. Vlado Micov aveva giocato una partita da 19 punti e 4 rimbalzi tirando 5/8 dall’arco, 22 punti li aveva messi Mike James mentre Nemanja Nedovic aveva chiuso con 20; i tre esterni di Milano avevano dunque combinato per 61 punti, annichilendo un Olympiacos il cui miglior marcatore era stato Nikola Milutinov (oggi al Cska Mosca), autore di una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi con 7/9 dal campo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLYMPIACOS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

Come per tutte le partite di Eurolega che riguardano l’Olimpia, anche la diretta tv di Olympiacos Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’emittente questa stagione ha riacquistato i diritti sulla competizione e dunque gli abbonati avranno la possibilità di seguire questo match della 27^ giornata, con la consueta alternativa dell’applicazione Sky Go (attivabile senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito ufficiale dell’Eurolega, che trovate all’indirizzo www.euroleague.net, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

CHE TRASFERTA AL PIREO!

Olympiacos Milano, in diretta dal Peace & Friendship Stadium di Atene alle ore 20:45 di giovedì 24 febbraio, si gioca per la 27^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Archiviata la pausa, trionfale per l’Olimpia che ha messo in bacheca la Coppa Italia (per la seconda stagione consecutiva), la principale competizione europea torna a farci compagnia regalandoci una partita che vale in questo momento il terzo posto nella classifica di regular season: la occupa Milano con 17 vittorie e 7 sconfitte, l’Olympiacos (una gara in meno) ha invece 14 affermazioni a fronte di 9 ko.

Tuttavia all’andata erano stati i greci a vincere, dilagando sul parquet del Mediolanum Forum; bisognerà dunque prestare attenzione anche alla differenza canestri, anche se forse una vittoria dell’Olimpia scaverebbe un solco davvero importante e determinante per la classifica finale. Vedremo comunque in che modo andranno le cose al Peace & Friednship Stadium; mentre aspettiamo che la diretta di Olympiacos Milano prenda il via, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a questa interessante e delicata partita di Eurolega.

DIRETTA OLYMPIACOS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Olympiacos Milano ci regala una rivalità che finalmente è tornata su buoni e ottimi livelli: l’Olimpia l’anno scorso ha conquistato l’accesso ai playoff dopo 7 anni ed è tornata alle Final Four di Eurolega dopo un digiuno di addirittura 29 anni, confermando in questa stagione di potersi ripresentare come una corazzata del basket europeo, una di quelle che edizione dopo edizione scende in campo avendo la possibilità di vincere il trofeo. L’Olympiacos a causa della crisi in Grecia ha vissuto stagioni difficili; le aspre polemiche in patria l’hanno portato addirittura in seconda divisione e a formare di fatto due roster diversi.

Quello che compete in Eurolega finalmente sembra poter tornare agli antichi splendori: magari non ancora quelli dei titoli messi in bacheca – anche in epoca recente – ma sicuramente sufficienti per portare la squadra ai playoff e lì provare a giocarsela potendo contare su elementi di grande esperienza nel roster. Dunque per l’Olimpia questa diretta di Olympiacos Milano rappresenta un impegno tosto, soprattutto dopo le fatiche di Coppa Italia; non resta che lasciar parlare il parquet del Pireo e scoprire come andranno le cose tra qualche ora…



