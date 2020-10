Diretta Olympiacos Milano/ Streaming video tv: trasferta ostica al Pireo (Eurolega)

DIRETTA OLYMPIAKOS MILANO: MASSINA TENTA IL COLPACCIO IN EUROLEGA!

Olympiacos Milano, che verrà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Seffi Shemmesh e Hugues Thepenier, si gioca alle ore 18.30 di mercoledì 14 ottobre presso il Peace and Friendship Stadium del Pireo: la partita è valida per la terza giornata di basket Eurolega 2020-2021, e per l’Olimpia rappresenta un’altra occasione per confermarsi imbattuta in questo inizio di stagione. La corazzata di Ettore Messina affronta una gara classica contro un’avversaria che ha scritto la storia di questa competizione, vincendola anche per due anni consecutivi; tuttavia da qualche anno anche i greci hanno vissuto un calo nelle loro prestazioni internazionali e sono dunque alla ricerca di nuove certezze, sapendo che la strada per imporsi nel nuovo format è particolarmente complessa. E’ già successo di sbancare il Pireo negli anni scorsi, ma farlo questa sera sarebbe importante sul piano psicologico. Stiamo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Olympiacos Milano, aspettandone la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA OLYMPIACOS MILANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Milano non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, a meno di variazioni di palinsesto; tuttavia c’è un appuntamento classico per gli appassionati di basket, ed è ovviamente quello del portale Eurosport Player che fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video, e dunque per seguire questa dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.euroleague.net potrete inoltre avere accesso alle informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in questa sfida.

DIRETTA OLYMPIACOS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Olympiacos Milano sarà come detto importante capire se l’Olimpia potrà proseguire nella sua striscia vincente: la squadra di Ettore Messina fino a questo momento non ha mai perso nel 2020-2021, ed è arrivata ad una serie di 12 vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Serie che inevitabilmente sarà destinata a finire, ma Milano ha già dimostrato di essere stata costruita per centrare ogni obiettivo stagionale: al momento ha incrociato due società non esattamente di primissimo piano ma le ha comunque battute, questo non sempre accadeva negli anni scorsi e comunque nel basket, come negli altri sport, quello che conta è portare a casa successi e punti. L’Olympiacos, reduce dalla vittoria nel derby di Atene, resta una squadra temibile che però ha perso un po’ di smalto ed è rimasta indietro rispetto alla concorrenza, per il momento sembra che gli anni di gloria siano alle spalle ma naturalmente andare a giocare al Pireo è sempre una missione complessa. Mancano poche ore alla palla a due di questa affascinante partita di Eurolega, perciò tra poco scopriremo come andranno le cose…

