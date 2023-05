DIRETTA OLYMPIACOS MONACO/ Video streaming tv: storia breve ma molto intensa

DIRETTA OLYMPIACOS MONACO: I TESTA A TESTA

Sono nove i precedenti di Olympiacos Monaco: un dato alto se pensiamo che la squadra del Principato è soltanto alla seconda partecipazione in Eurolega, ma il punto è che lo scorso anno le due squadre si erano incrociate nei playoff e dunque hanno dato vita a una serie bellissima. L’Olympiacos aveva il fattore campo, ma in gara-2 il Monaco aveva dominato al Pireo; vittoria per 72-96 e tutto ribaltato. I greci non si erano scomposti, e già nell’episodio successivo si erano ripresi il vantaggio: espugnato il parquet avversario con il risultato di 83-87.

Gara-4 era stata un testa a testa straordinario che il Monaco era riuscito a condurre in porto, ma poi l’Olympiacos aveva chiuso i conti nella bella casalinga. Per quanto riguarda le partite di regular season, nella passata stagione è finita con un pareggio e due vittorie interne nette (+21 per i greci, +20 per i francesi); quest’anno invece attenzione, perché il Monaco si è preso due successi espugnando il Peace & Friendship Stadium a fine ottobre e poi replicando in casa (64-60, partita dal punteggio bassissimo) all’inizio di gennaio. Resta da scoprire come andrà questa semifinale di Eurolega… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLYMPIACOS MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Monaco viene garantita dalla televisione satellitare: sarà ancora una volta questa emittente a occuparsi delle Final Four di Eurolega, come del resto ha fatto per tutto il corso della stagione. Appuntamento quindi riservato agli abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo però che questa competizione di basket è presente anche nel pacchetto di Eleven Sports, in questo caso (sempre con visione in mobilità) ci si potrà abbonare al portale oppure scegliere di acquistare il singolo match on demand.

LA PRIMA SEMIFINALE!

Olympiacos Monaco è in diretta dalla Zalgirio Arena di Kaunas, alle ore 17:00 di venerdì 19 maggio: è la prima semifinale di Eurolega 2022-2023, siamo in Lituania e dunque dobbiamo subito dire che si tratta di orario italiano. Ci riprova l’Olympiacos, che l’anno scorso aveva raggiunto la Final Four ma era stato incredibilmente beffato in semifinale, sconfitto dalla tripla di Vasiljie Micic; oggi la storica società greca sa di avere una grande occasione perché sulla carta parte favorita, ma deve fare i conti con una realtà che ha grande entusiasmo.

Il Monaco infatti è alla seconda partecipazione di sempre in Eurolega, dopo aver vinto la Eurocup: l’anno scorso aveva raggiunto i playoff destando sensazione, stavolta ha fatto anche meglio prendendosi la Final Four guidata dal talento di Mike James, e ora sogna in grande. Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Olympiacos Monaco; aspettando che a parlare sia il parquet della Zalgirio Arena noi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla prima semifinale.

DIRETTA OLYMPIACOS MONACO: SITUAZIONE E CONTESTO

Inizia tra poco la diretta di Olympiacos Monaco: nel parlare della prima semifinale di Eurolega bisogna ricordare che entrambe le squadre sono volate a Kaunas vincendo la serie di playoff con il risultato di 3-2. Per l’Olympiacos una grande battaglia contro il Fenerbahçe, risolta sostanzialmente dal grande ex Kostas Sloukas il cui buzzer beater in gara-3 ha permesso ai greci di riprendersi il fattore campo e poi chiudere i conti nel quinto episodio, di fronte alla clamorosa atmosfera del Peace & Friendhisp Stadium al Pireo.

Il Monaco invece ha avuto ragione del Maccabi Tel Aviv: anche in questo caso la squadra del Principato si è fatta soffiare il vantaggio del campo ma è andata a riprenderselo, e in questo modo ha potuto vincere in casa gara-5 riuscendo a spuntarla in un incredibile punto a punto. Come abbiamo detto l’Olympiacos è favorito, ma attenzione alle sorprese: dopo tutto siamo alla Final Four di Eurolega, un luogo e una competizione in cui può davvero succedere di tutto e non certo per modo di dire. Staremo a vedere dunque…

