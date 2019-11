Diretta Olympiacos Olimpia Milano/ Streaming video tv: trasferta al Pireo (Eurolega)

Olympiacos Olimpia Milano si gioca alle ore 20:30 di venerdì 29 novembre, presso il Peace and Friendship Stadium del Pireo: nell’undicesima giornata di basket Eurolega 2019-2020 la squadra di Ettore Messina va a caccia di riscatto immediato dopo il ko subito in casa contro l’Anadolu Efes, che le ha impedito di conservare il primo posto in classifica. Tuttavia ci sono due aspetti positivi per Milano: intanto il rendimento europeo che anche al netto di questa sconfitta della scorsa settimana rimane ottimo, e decisamente superiore a quello delle passate stagioni. Poi, il fatto che la classifica sia ancora corta e che tutte le squadre – anche le super potenze designate – stiano concedendo qualcosa: di conseguenza arrivare ai playoff per l’Olimpia è ampiamente alla portata, almeno a giudicare la classifica in questo momento. Resta il fatto che la partita di Atene va vinta o quantomeno bisogna provarci, per fare un ulteriore passo avanti; aspettando la palla a due di Olympiacos Olimpia Milano vediamo allora quali potrebbero essere i temi principali legati a questa partita di Eurolega.

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere disponibile la diretta tv di Olympiacos Olimpia Milano; gli appassionati di basket e di Eurolega potranno tuttavia rivolgersi alla piattaforma Eurosport Player, che come ormai sappiamo fornisce tutte le partite del torneo internazionale in diretta streaming video.

Paradossalmente Olympiacos Olimpia Milano vede la squadra meneghina con una posizione di classifica decisamente migliore, eppure chi arriva da una vittoria è quella greca: l’Olympiacos, partito male in questa stagione europea (cinque sconfitte nelle prime sette) sembra essersi ripreso e ha vinto due delle ultime tre, successi ancora più importanti perchè raccolti contro Zalgiris Kaunas e Alba Berlino in trasferta. La squadra del Pireo non è più quella dell’epoca recente, in grado di fare il bello e il cattivo campo sui parquet di tutto il continente: resta una formazione insidiosa e che può sempre fare il salto di qualità ma dà anche la sensazione di aver passato il suo grande ciclo, e che fatichi a mantenere un livello di élite. Tutti fattori che giocano a favore di Milano, che peraltro contro i greci si è sempre accoppiata bene anche quando i valori erano diversi; l’Olimpia come detto sta facendo benissimo in questa Eurolega e ha già raccolto vittorie importanti, ma si sta rilanciando anche in campionato dove è reduce dalla brillante affermazione interna contro Sassari. Sarà una sfida bella e soprattutto importante: la speranza è che Ettore Messina e i suoi possano vincerla.



