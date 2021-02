Diretta/ Olympiacos PSV (Europa League) streaming video e tv. verifica importante

DIRETTA OLYMPIACOS PSV: PADRONI DI CASA FAVORITI MA OCCHIO AGLI OLANDESI…

Olympiacos PSV, in diretta giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.55 presso allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Lo scontro europeo arriva come una verifica importante per due squadre che stanno affrontando un passaggio delicato della loro stagione. L’Olympiacos ha già messo praticamente in cassaforte il titolo in Grecia, guidando la classifica con 14 punti di vantaggio sull’Aris Salonicco, ma ha perso il sempre sentitissimo derby contro il Panathinaikos, che pur essendo attardato in classifica ha battuto 2-1 la formazione del Pireo.

Il PSV Eindhoven dopo il ko in Coppa d’Olanda contro l’Ajax ha pareggiato 2-2 sul campo del Den Haag nell’Eredivisie olandese, scivolando a 6 punti di distanza dai Lancieri che guidano la classifica, per giunta con una partita in meno rispetto alla capolista. L’Olympiacos arriva in Europa League ripescata dalla Champions, il PSV ha vinto invece il suo girone nella prima fase con un punto di vantaggio sul Granada.

DIRETTA OLYMPIACOS PSV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos PSV sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a questa emittente potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Serie A e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS PSV

Le probabili formazioni della sfida tra Olympiacos e PSV allo stadio Georgios Karaiskakis. I padroni di casa allenati da Pedro Martins scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Jose Sa; Androutsos, Semedo, Ba, Reabciuk; M’Vila, Camara; Bruma, Valbuena, Masouras, El Arabi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roger Schmidt con un 4-1-2-1-2 così disposto dal primo minuto: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangare, Rosario; Mauro Junior, Ihattaren; Zahavi, Malen.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Olympiacos PSV: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.40 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.45 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA