Presentazione della diretta Olympiacos PSV, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA OLYMPIACOS PSV (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta Olympiacos Psv metterà di fronte due squadre che, essendo big dei rispettivi campionato nazionali, hanno lunga tradizione anche nelle Coppe europee. Eppure, la partita sarà inedita in Coppa dei Campioni/Champions League e vanta solamente i due precedenti relativi ai sedicesimi di finale della Europa League 2020-2021. Ebbero la meglio i greci, anche se il bilancio fu di una vittoria per parte: fece però la differenza il successo per 4-2 dell’Olympiacos al Pireo nella partita d’andata disputata giovedì 18 febbraio 2021.

Infatti sette giorni più tardi ad Eindhoven i padroni di casa del Psv riuscirono a vincere ma “solamente” per 2-1 non riuscendo quindi a ribaltare il risultato complessivo della doppia sfida, che fu di 5-4 in favore dell’Olympiacos. Quattro anni e mezzo più tardi ecco finalmente il primo incrocio di sempre anche in Champions League, una novità storica che renderà ancora più intrigante la cronaca della diretta Olympiacos Psv! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Olympiacos PSV, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Olympiacos PSV essendo un match della massima competizione europea e non vedendo impegnata nessuna squadra italiana potrà essere visto solamente tramite Sky Sport che dalle 21.00 offre lo spettacolo di tutta la competizione, in questo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), e Sky Sport (canale 257) oltre che SkyGo e NowTv per lo streaming.

Olympiacos PSV, greci ancora senza vittorie

Dopo una settimana di stop per il turno infrasettimanale dei campionati torna la League Phase della Champions League con la quarta giornata nella quale al Georgios Karaiskakis Stadium di Atene andrà in scena la diretta Olympiacos PSV, la sfida potrebbe già essere molto importante per i greci padroni di casa visto che nelle prime partite hanno ottenuto solamente 1 punto e arrivano poi da una pesante sconfitta 6-1 in casa del Barcellona che ha mostrato diversi limiti della squadra, il loro stato di forma però è ottimo con 3 vittorie nelle ultime partite nonostante le quali occupano solo il secondo posto per Stoiximan Super League.

Per gli olandesi invece potrebbe essere l’occasione per rafforzare la loro posizione all’interno delle ventiquattro squadre che passano alla fase ad eliminazione diretta, rispettando così l’obiettivo europeo della dirigenza, arrivano dall’incredibile vittoria 6-2 contro il Napoli e da due partite vinte in Eredivisie dove sono secondi ma a pari punti con la capolista.

Olympiacos PSV, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Olympiacos PSV i due tecnici cercheranno di fare affidamento il più possibile sulle formazioni che nei rispettivi campionati hanno portati molti successi, José Luis Mendilibar poi dovrà fare fronte ad alcune assenze per cui nel suo 4-2-3-1 dovrebbero vedersi Tzolakis tra i pali, Costinha e Onyemaechi terzini con Pirola e Retsos a completare il reparto, David Garcia e Scipioni mediani, trequarti composta da Podence e Cabella sulle fasce e Taremi in posizione centrale alle spalle di El Kaabi.La risposta di Peter Bosz invece arriverà con il solito 4-3-3 nel quale ci saranno Kovar in porta, Salah-Eddine, Gasiorowski, Famingo e Mauro Junior in difesa, Saibari, Schouten e Veerman a centrocampo, e in attacco Perisic, Til e Man.

Olympiacos PSV, quote e pronostico finale

Secondo bet365 e diversi altri bookmakers la diretta Olympiacos PSV dovrebbe essere una partita equilibrata, combattuta fino alla fine e caratterizzata da diverse occasioni da gol da entrambe le parti, alla fine però una delle due dovrebbe spuntarla e la vittoria considerata più probabile è quella dei greci, data a 2.40. Poco più alta è però la vittoria degli olandesi che è fissata a 2.55 e che si distanza di molto dal pareggio il risultato più difficile e che nessuna delle due squadre vorrebbe ottenere e che per questo verrà pagato 3.35 nel caso dovesse verificarsi.