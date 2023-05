DIRETTA OLYMPIACOS REAL MADRID/ Video streaming tv: i blancos e la finale del 2015

DIRETTA OLYMPIACOS REAL MADRID: I TESTA A TESTA

La diretta di Olympiacos Real Madrid, finale di Eurolega 2023, ci consegna la bellezza di 36 precedenti solo dal 2000 a oggi. Il vantaggio è dei blancos, che hanno vinto 19 di queste partite; siamo dunque e comunque in una situazione di grande equilibrio, possiamo innanzitutto ricordare che i due incroci stagionali hanno però visto imporsi l’Olympiacos che a metà ottobre ha sbancato il Wizink Center (87-89) e poi nella seconda metà di gennaio ha ottenuto una vittoria casalinga abbastanza netta (73-60). Il Real Madrid non vince comunque dal febbraio 2022, mentre per trovare una sua affermazione al Pireo dobbiamo tornare al dicembre 2020, dato che per questa sera interessa poco visto che siamo in campo neutro.

DIRETTA/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 66-78): i Blancos in finale!

Analizzando ancor più nel dettaglio i precedenti della diretta di Olympiacos Real Madrid, va assolutamente detto che l’ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate in una finale era il 2015, e dunque sono passati 8 anni, il che può essere tanto o poco a seconda dei punti di vista: il Real Madrid ospitava la Final Four, dunque giocava nel suo palazzetto e aveva vinto il titolo con il successo per 78-59, con 16 punti di Jaycee Carroll, 12 punti e 7 rimbalzi di Andrés Nocioni e 12 punti di Sergio Lull, all’Olympiacos non erano invece bastati i 17 di Matt Lojeski. Ora, vedremo cosa succederà alla Zalgirio Arena nella finale di Eurolega 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Olympiacos Monaco (risultato finale 76-62): i greci vanno in finale!

DIRETTA OLYMPIACOS REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Real Madrid viene garantita dalla televisione satellitare: sarà ancora una volta questa emittente a occuparsi delle Final Four di Eurolega, come del resto ha fatto per tutto il corso della stagione. Appuntamento quindi riservato agli abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo però che questa competizione di basket è presente anche nel pacchetto di Eleven Sports, in questo caso (sempre con visione in mobilità) ci si potrà abbonare al portale oppure scegliere di acquistare il singolo match on demand.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 89-84): le V Nere rimontano!

OLYMPIACOS REAL MADRID: LA FINALE DI EUROLEGA!

Olympiacos Real Madrid sarà diretta dagli arbitri Sasa Pukl, Gytis Vilius e Mehdi Difallah: si gioca alle ore 19:30 di domenica 22 maggio presso la Zalgirio Arena di Kaunas, ed è la finale di basket Eurolega 2022-2023. Ultimo atto di un torneo spettacolare e, ci torneremo, riedizione di quanto era accaduto esattamente 10 anni fa; si trovano tra l’altro due delle squadre che l’anno scorso avevano già raggiunto la Final Four. I greci dell’Olympiacos erano poi stati eliminati in semifinale, mentre i blancos avevano proceduto sino all’ultimo atto; qui però erano stati battuti dall’Anadolu Efes.

Il Real Madrid resta comunque la squadra ad aver vinto l’Eurolega più recentemente, almeno rispetto all’Olympiacos; le due compagini hanno eliminato rispettivamente Barcellona e Monaco in semifinale, e adesso sono pronte a contendersi l’ennesimo grande trofeo. Noi aspettiamo che la diretta di Olympiacos Real Madrid prenda il via; nelle poche ore che ci separano dalla palla a due possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali che sono legati alla finale di Eurolega, sperando che possa regalare spettacolo.

DIRETTA OLYMPIACOS REAL MADRID: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta di Olympiacos Real Madrid si potrebbero ovviamente dire tante cose. Una certamente è legata al modo in cui le due squadre sono arrivate alla finale di Eurolega: i greci hanno vinto la regular season ma poi hanno avuto bisogno di cinque gare, e un miracolo di Kostas Sloukas, per superare il Fenerbahçe nel playoff, mentre la semifinale contro il Monaco è stata vinta grazie a un pazzesco 27-2 nel terzo quarto, naturalmente un record, che ci ha detto di come questa squadra si possa infiammare in poco tempo.

Ha rimontato in semifinale anche il Real Madrid, che ha vinto un altro Clasico “secco” come già l’anno scorso: battuto il Barcellona, ma è inevitabile tornare sui quarti di finale contro il Partizan e quella rissa sul finale di gara-2, che ha cambiato la narrativa di una serie che i serbi stavano conducendo 2-0 con doppia vittoria esterna. Chissà, forse il Real Madrid non sarebbe mai arrivato a Kaunas; quanto è successo però è quanto dobbiamo commentare, e dunque tra poco scopriremo dalla diretta di Olympiacos Real Madrid chi andrà a prendersi il titolo di Eurolega…











© RIPRODUZIONE RISERVATA