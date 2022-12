Diretta Olympiacos Virtus Bologna/ Streaming video tv: trasferta ostica! (Eurolega)

DIRETTA OLYMPIACOS VIRTUS BOLOGNA: V NERE AL PIREO!

Olympiacos Virtus Bologna sarà in diretta dal Peace & Friendship Stadium, con palla a due alle ore 20:00 di venerdì 9 dicembre: si gioca per la 12^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Per le V nere si tratta di ripartire dopo la sconfitta di Belgrado, contro la Stella Rossa, in una stagione che comunque rimane positiva perché la corsa ai playoff, obiettivo dichiarato dalla società già quando era stata vinta la Eurocup, rimane assolutamente alla portata. Ancor più chiaramente per un Olympiacos che ha vinto 7 delle 11 partite giocate, e che punta a tornare alla Final Four già esplorata lo scorso anno (con ko in semifinale).

Nel presentare la diretta di Olympiacos Virtus Bologna bisogna anche dire che la Segafredo arriva dalla vittoria di Varese, non indifferente perché la Openjobmetis ha segnato 100 punti e aveva vinto nelle cinque giornate precedenti; dunque Sergio Scariolo si approccia con fiducia a questo match sapendo che perderlo non rappresenterebbe certamente un dramma considerando la totalità della stagione (ancora lunga) ma che vincerlo certamente sarebbe un bel colpo psicologico. Non resta che accomodarsi e, nel frattempo, provare a valutarne alcuni dei temi principali…

DIRETTA OLYMPIACOS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Virtus Bologna sarà come sempre disponibile sui canali della televisione satellitare, che trasmette le partite di Eurolega delle nostre due squadre e anche alcune delle altre; l’appuntamento sarà pertanto riservato agli abbonati, che potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre bisogna ricordare ancora che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA OLYMPIACOS VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Olympiacos Virtus Bologna dicendo che per le V nere questo incrocio è davvero interessante nel percorso di crescita in Eurolega: stiamo infatti parlando di una società che è abituata ad arrivare in fondo al torneo, che certamente rispetto alle epoche gloriose ha perso qualche giocatore di indiscusso valore ma che, dopo aver affrontato un periodo complicato con risultati scarsi, ha saputo rialzare la testa e, come già ricordato, è arrivata alla Final Four nell’ultima edizione, rimettendosi in primo piano sulla mappa di Eurolega.

La Virtus Bologna è solo all’inizio di un percorso che almeno nei piani deve riportarla in cima all’Europa, come era 20 anni fa; il primo anno in questa competizione da due decenni a questa parte ci sta comunque dicendo che la Segafredo rimane una squadra assolutamente in grado di centrare l’obiettivo dei playoff, ma che dovrà valutare giornata dopo giornata quale sia la sua posizione di classifica. Ci resta poco tempo prima che Olympiacos Virtus Bologna si giochi, poi sarà grande spettacolo al Peace & Friendship Stadium…











