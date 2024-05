DIRETTA/ Olympiakos Aston Villa video streaming tv: i precedenti greci (Conference, 9 maggio 2024)

DIRETTA OLYMPIAKOS ASTON VILLA: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Olympiakos Aston Villa, vale dunque la pena riferire che la squadra inglese ha giocato solo settimana scorsa la sua prima partita contro un’avversaria greca, è andata male ma ora ci sarà la possibilità del ribaltone al Pireo. L’Olympiakos dal canto suo ha la bellezza di 41 gare contro le inglesi: abbiamo 12 vittorie, 6 pareggi e 23 sconfitte e dunque il bilancio è anche ampiamente negativo, ma con qualche picco interessante come ad esempio un equilibrio totale contro l’Arsenal (sei vittorie e altrettante sconfitte) o i successi che l’Olympiakos si è preso contro Liverpool, Tottenham e Manchester United nel corso della storia.

Probabili formazioni Olympiakos Aston Villa/ Quote, opzioni Jovetic e Zaniolo (Conference, 9 maggio 2024)

Le uniche inglesi che i greci non hanno battuto sono Manchester City, Newcastle (con entrambe due ko in altrettante gare), Wolverhampton e Chelsea, qui con un pareggio e una sconfitta; gli unici due dati in positivo sono appunto contro l’Aston Villa e il Burnley (una vittoria e un pareggio), attenzione perché il colpo esterno del Villa Park ha avvicinato la possibilità di giocare la prima finale europea nella storia e che sarebbe anche in casa, dunque l’Olympiakos può lecitamente sognare anche se far fuori una squadra allenata da Unai Emery non è mai semplice. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Aston Villa Olympiacos (risultato finale 2-4): tripletta di El Kaabi! (2 maggio 2024)

DIRETTA OLYMPIAKOS ASTON VILLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se tifate Fiorentina e volete seguire la diretta di Olympiakos Aston Villa comodamente da casa vostra per capire che squadra incontrerete in finale, sarà necessario avere un abbonamento a Calcio di Sky. Se invece non volete rinunciare ad andare in giro e vedere la partita potrete farlo in diretta streaming grazie a NowTv su cellulare o tablet, così come con Dazn potrete gustarvi il match sul sito o sull’app.

INGLESI FAVORITI!

Il cielo sopra di noi è verde è questo significa che sta per andare in scena alle ore 21.00 la diretta di Olympiakos Aston Villa, valida per il ritorno delle semifinali di Conference League con l’ora X fissata per oggi 9 maggio 2024. I greci sono riusciti a sorprendere tutti all’andata, trionfando per 4-2 in trasferta contro un Aston Villa favorito dai pronostici.

Video/ Olympiacos Milan Primavera (3-0) gol e highlights: la coppa va ai greci (Youth League, 22 aprile 2024)

Ora si gioca al Pireo, dove i padroni di casa cercheranno di confermare la propria superiorità e conquistare un posto in finale. L’Aston Villa, allenato da Emery, deve affrontare una situazione difficile a causa degli infortuni che colpiscono la squadra e del risultato negativo dell’andata. Tuttavia, in una partita così importante tutto può succedere e i Villans cercheranno di ribaltare le sorti della sfida.

OLYMPIAKOS ASTON VILLA: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo ora le probabili formazioni della diretta di Olympiakos Aston Villa cercando i protagonisti del match, secondo noi per i padroni d casa sarà Podence, il quale è stato fondamentale nell’andata grazie ai suoi precisi lanci che hanno spesso portato i compagni a concludere con successo. Podence si è dimostrato un giocatore chiave e la squadra greca punta ancora su di lui per guidare l’attacco e creare occasioni pericolose.

Per quanto riguarda l’Aston Villa, Torres è chiamato a essere il pilastro della difesa. Dopo un’andata in cui è stato superato con troppa facilità, il difensore deve garantire marcature più incisive e una solida prestazione difensiva per arginare gli attacchi dell’Olympiakos e mantenere vive le speranze di rimonta dei Villans.

OLYMPIAKOS ASTON VILLA, LE QUOTE

In ultima battuta presentiamo in rassegna le quote relative alla diretta di Olympiakos Aston Villa, gentilmente offerte dal sito della Snai: la vittoria dei padroni di casa viene messa a 3,8 mentre il pareggio distinto dalla X è fissato a 3,75. La vittoria dei Villans invece è quotata come favorita a 1,87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA