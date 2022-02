Diretta/ Olympiakos Atalanta streaming video tv: il duello Martins vs Gasperini

DIRETTA OLYMPIAKOS ATALANTA: GLI ALLENATORI

Diamo uno sguardo ai due allenatori che condurranno la diretta di Olympiakos Atalanta. Pedro Martins e Gian Piero Gasperini si affronteranno in una sfida imprevedibile ma che vede favorito il tecnico italiano. Martins è un tecnico giovane che in biancorosso ha conquistato i tifosi. Al Pireo dal 2018 ha dimostrato di saper come reggere la pressione di una piazza incandescente come quella della squadra greca. Dall’altro lato c’è un allenatore che ha costretto uno come Pep Guardiola a descrivere lo scontro con lui come “una visita dal dentista”.

Il suo 3-5-2 è cambiato negli anni con due esterni a tutta fascia abili a saltare l’uomo e a puntare sempre l’avversario creando la superiorità numerica. Con l’arrivo di tanti calciatori offensivi la musica però è cambiata con il tecnico che ha deciso di variare l’attacco da un trequartista e due punte a due centrocampisti offensivi dietro un attaccante centrale. La gara di oggi sarà uno snodo importante per entrambe le squadre e per i due allenatori. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA OLYMPIAKOS ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Olympiakos Atalanta è su Sky Sport (Sky Sport Arena canale 204 e canale 253): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

L’ARBITRO

Per la diretta di Olympiakos Atalanta avremo stasera l’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Madrileno, nato nel 1976, quest’anno ha una media di 5,1 ammonizioni per gara con 5 espulsioni e 9 rigori fischiati in 20 partite, dunque le due squadre dovranno stare particolarmente attente; la sua Europa nel 2021-2022 è iniziata in grande stile con Psg Manchester City, super sfida nei gironi di Champions League, poi Del Cerro Grande ha diretto la vittoria (decisiva per il passaggio del turno) dello Sporting Lisbona contro il Borussia Dortmund, mentre in Europa League il dato è curioso, perché le partite arbitrate nei gironi sono due e in entrambi i casi era coinvolta una squadra italiana, prima il Napoli che ha battuto 3-0 il Legia Varsavia e poi la Lazio, che a causa dello 0-0 interno contro il Galatasaray si è ritrovata al playoff.

Del Cerro Grande è però legato a due straordinarie notti europee dell’Atalanta: il favoloso colpo di Anfield del 25 novembre 2020 e, due settimane dopo, la vittoria di Amsterdam contro l’Ajax che ha portato la Dea agli ottavi di Champions League. Poi, lo spagnolo aveva diretto Porto Juventus 2-1, ma anche il pareggio dell’Italia a Basilea, naturalmente contro la Svizzera, in una partita abbastanza importante per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. (agg. di Claudio Franceschini)

LA DEA VUOLE ANDARE AVANTI IN EUROPA

Olympiakos Atalanta, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. La Dea scende nella tana greca, ellenici battuti in rimonta nel match d’andata ma che faranno leva sul pubblico di casa, sempre caldissimo, per provare a ribaltare la situazione dopo la vittoria in campionato in casa del Volos che ha portato l’Olympiakos a +9 sul PAOK secondo in classifica.

L’Atalanta è reduce invece da una sconfitta ricca di polemiche a Firenze, in cui i bergamaschi hanno fortemente contestato le decisioni arbitrali e l’annullamento del gol del pari. Quarto posto in bilico anche se il pari della Juventus nel derby col Toro ha lasciato tutto aperto, il fronte europeo diventa comunque particolarmente importante per i bergamaschi per nobilitare una stagione in cui si è già consumata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Olympiakos Atalanta, match che andrà in scena al Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo. Per l’Olympiakos, Pedro Martins schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cisse; Lala, M. Camara, M’Vila, Reabciuk; A. Camara, Masouras; Tiquinho. Allenatore: Pedro Martins. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olympiakos Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olympiakos con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



