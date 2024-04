Diretta/ Olympiakos Fenerbahce streaming video tv: sfida apertissima (Conference League, 10 aprile)

DIRETTA OLYMPIAKOS FENERBAHCE: GRECI IN LOTTA SU PIÙ FRONTI

Olympiakos Fenerbahce sarà in diretta dal “Karaiskakis” del Pireo, alle ore 18.45 di giovedì 11 aprile: l’andata dei quarti di finale della Conference League 2023-2024 promette un clima infuocato. Sulla panchina dell’Olympiakos siede ora José Luis Mendilibar, che ha vinto l’Europa League con il Siviglia: la squadra greca è rinata e ha fatto un mezzo miracolo agli ottavi perchè, dopo aver perso 1-4 in casa contro il Maccabi Tel Aviv, è andato a vincere 6-1 (ai supplementari) passando incredibilmente il turno e guadagnando parecchio credito.

Il Fenerbahçe invece in settimana ha fatto parlare di sé a causa della sconfitta a tavolino nella Supercoppa di Turchia con il Galatasaray. I gialloblù, per protesta verso la federcalcio turca dopo i fatti di Trabzon – i giocatori del club di Istanbul erano stati aggrediti a fine match – hanno mandato in campo l’Under 19, ritirando la squadra dopo appena una manciata di secondi dal fischio d’inizio. In Conference League hanno eliminato l’Union Saint Gilloise, soprattutto grazie al 3-0 esterno nella partita di andata (al ritorno hanno perso 1-0).

OLYMPIAKOS FENERBAHCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv di Olympiakos Fenerbahce non è tecnicamente disponibile: le partite delle squadre straniere di Conference League non godono di una messa in onda nel nostro Paese, tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno sfruttare l’appuntamento con Diretta Gol Europa, con le reti e le azioni in tempo reale da tutti i campi collegati. Il canale di riferimento sarà Sky Sport 251, per il quale è necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio; sarà poi possibile seguire questa trasmissione anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, naturalmente disponibile per i clienti.

OLYMPIAKOS FENERBAHCE: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Olympiakos Fenerbahce non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi, viste le tante defezioni. Nei convocati gialloblu c’è Bonucci così come Batshuayi, mentre sono assenti gli infortunati Fred e King, al pari di Peres, Yuksek e Yandas. In casa greca, invece, assenti Alexandropoulos e Ortega.

OLYMPIAKOS FENERBAHCE: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Olympiakos Fenerbahce? Scopriamolo con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il principale candidato alla vittoria è il club di casa: puntare sul segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,45 quanto avrete investito, mentre si arriva ad un valore di 3,40 la giocata per il pareggio (identificato dal segno X), infine il successo esterno dei turchi, regolato dal segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 2,75 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo.

