DIRETTA OLYMPIAKOS INTER PRIMAVERA/ Video streaming tv: un match inedito (Youth League, 7 febbraio 2024)

DIRETTA OLYMPIAKOS INTER PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Olympiakos Inter Primavera, possiamo evidenziare che questa partita ci offrirà oggi nel contesto degli spareggi playoff di Youth League un match che sarà un inedito assoluto. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Olympiakos e Inter Primavera in vista della partita di questo pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa dell’Olympiakos vale complessivamente 800.000 euro.

L’Inter Primavera invece ha un valore economico globale di 1,18 milioni di euro, quindi una differenza che appare sulla carta piuttosto significativa anche se non enorme in favore degli ospiti nerazzurri. Per conoscere meglio i greci, ricordiamo che hanno nove giocatori in Nazionale giovanile, mentre il loro allenatore è Sotiris Sylaidopoulos, greco di 44 anni, alla guida dell’Olympiakos Primavera fin dal mese di ottobre 2021, che fa viaggiare la sua squadra al ritmo di 2,06 punti per partita da ormai circa due anni e mezzo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA OLYMPIAKOS INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiakos Inter Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Olympiakos Inter Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

OLYMPIAKOS INTER PRIMAVERA: PER UN POSTO AGLI OTTAVI!

Olympiakos Inter Primavera, diretta dall’arbitro portoghese Miguel Nogueira presso lo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo (la casa dell’Olympiakos dei grandi), si giocherà alle ore 14.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, mercoledì 7 febbraio 2024, per gli spareggi playoff della Uefa Youth League 2023-2024. La massima competizione giovanile continentale per club riparte dopo la pausa invernale e la diretta di Olympiakos Inter Primavera coinvolge i giovani nerazzurri perché hanno chiuso al secondo posto nella fase a gironi, per merito della fondamentale vittoria contro la Real Sociedad nell’ultima giornata del gruppo.

L’Inter Primavera sta andando a gonfie vele anche in campionato, dove è la capolista e sabato ha vinto 7-0 contro il Bologna, ma adesso si gioca tutto in una partita secca contro l’Olympiakos, che arriva invece dall’altra metà del percorso della prima parte della Youth League, cioè quella riservata alle squadre campioni nazionali a livello Primavera che però non avevano la prima squadra in Champions League. Esame allora impegnativo, come lo è sempre giocarsi tutto in una gara secca, soprattutto in trasferta: che cosa succederà dunque nella diretta di Olympiakos Inter Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS INTER PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Olympiakos Inter Primavera, almeno per quanto riguarda i giovani nerazzurri in questa affascinante trasferta in Grecia, ospitati dall’Olympiakos in uno stadio storico del calcio dei “grandi”. Cristian Chivu quindi metterà alla prova i suoi ragazzi anche dal punto di vista della personalità i suoi ragazzi e potrebbe schierare i nerazzurri secondo il modulo 4-3-3.

Quanto ai possibili undici titolari, cominciamo da Calligaris in porta; Miconi, Stante, Stabile e Motta potrebbero essere i titolari nella difesa a quattro; centrocampo invece a tre, dove dovrebbero trovare posto Di Maggio, Stankovic e Berenbruch; infine, il tridente offensivo nerazzurro potrebbe prevedere le ali Kamate e Quieto ai fianchi del centravanti Sarr.











