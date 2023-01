Diretta Olympiakos Milano/ Streaming video tv: Olimpia al Pireo (Eurolega)

DIRETTA OLYMPIAKOS MILANO: PER ALLUNGARE LA SEIRE POSITIVA…

Olympiakos Milano, in diretta con palla a due alle ore 20.00 italiane (le 21.00 locali) di stasera, venerdì 6 gennaio 2023, si gioca per la diciassettesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, ultima del girone d’andata, naturalmente al Pireo di Atene, per la precisione al Peace And Friendship Stadium. Parliamo di un match dal sapore storico per l’EA7 Emporio Armani Milano, che affronterà l’Olympiakos, una delle due leggendarie grandi del basket ellenico, presenza fissa in Eurolega. Sarà un esame difficile, ma l’Olimpia ha il dovere di provarci, arrivando da tre vittorie consecutive che hanno risollevato una situazione che in precedenza era drammatica a causa di una striscia di nove ko consecutivi.

Naturalmente nella diretta di Olympiakos Milano sarebbe fondamentale calare il poker per gli uomini di coach Ettore Messina, perché una vittoria al Pireo vorrebbe dire tornare pienamente in corsa per i playoff, che invece tornerebbero più lontani in caso di sconfitta. I padroni di casa sono in una posizione decisamente migliore e viaggiano con oltre il 50% di vittorie, fare il colpo per l’Olimpia Milano significherebbe essere definitivamente uscita dalla crisi e correre per i playoff, come nelle ultime stagioni: che cosa succederà dunque nella diretta di Olympiakos Milano?

La diretta tv di Olympiakos Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Olympiakos Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

Abbiamo allora già capito che la diretta di Olympiakos Milano sarà ancora una volta delicatissima per l’Olimpia, che d’altronde con nove sconfitte consecutive si è messa in una situazione per cui ormai ogni singola partita ha il sapore del bivio per la formazione di Ettore Messina. Non possiamo però tacere l’importante rilancio giunto con le ultime tre vittorie consecutive, che hanno portato il bilancio di Milano a 6-10, sempre critico ma comunque aperto alla speranza. L’Olimpia ha saputo rilanciarsi con il colpo a Belgrado che ha fermato l’emorragia e forse ancora di più con la rimonta contro il Monaco prima di Natale, con una grande rimonta nel finale di una partita che sembrava persa, segnale inequivocabile di una Milano che non si è ancora arresa. Poi è arrivato anche il tris con una bella vittoria casalinga contro il Valencia settimana scorsa, condizione irrinunciabile per continuare a sperare.

L’Olimpia finalmente ha vinto in casa e per ben due volte consecutive, ma sei sconfitte su otto al Forum sono naturalmente ancora troppe e vanificano il 4-4 in trasferta, che è invece più che discreto e oggi acquisisce importanza, perché significa che Milano in trasferta ci sa fare e anche il Pireo non fa così tanta paura. D’altro canto, bisogna dire che l’Olympiakos è oltre il 50% di vittorie, ma non sfrutta il fattore campo come ci si potrebbe attendere: in casa infatti i greci vantano cinque vittorie e tre sconfitte su otto partite. Il Pireo non è una fortezza inespugnabile, vedremo allora se la diretta di Olympiakos Milano potrà sorridere all’Olimpia…











