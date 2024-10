DIRETTA OLYMPIAKOS MILANO: TRASFERTA SEMPRE DIFFICILE AL PIREO

Il primo doppio turno della nuova stagione di Eurolega si apre con la diretta Olympiakos Milano, quindi con palla a due alle ore 20.15 di stasera, martedì 15 ottobre 2024, l’Olimpia sarà attesa dalla sempre affascinante e complicata trasferta al Peace and Friendship Stadium del Pireo, casa dei greci dell’Olympiakos. Per il momento possiamo dire che entrambe le formazioni hanno cominciato i rispettivi cammini in Eurolega con una vittoria e una sconfitta, la strada è lunghissima però è chiaro che la diretta Olympiakos Milano sarà un test di altissimo livello per la nuova EA7 Emporio Armani Milano, sia dal punto di vista strettamente tecnico sia per la personalità che è richiesta agli ospiti per ben figurare su un campo così difficile.

Ad essere onesti, c’è stato il rischio di essere qui a parlare già di Eurolega tutta in salita per l’Olimpia Milano, perché dopo la sconfitta piuttosto pesante a Monaco (93-80) è arrivata una partita più complicata del previsto al Forum contro il Paris, con i transalpini a lungo in vantaggio e infine piegati per 79-74. Vittoria già di fondamentale importanza, perché un doppio ko contro le francesi avrebbe fatto malissimo: Milano si è rimessa in linea di galleggiamento, però naturalmente c’è la sensazione che al Pireo servirà di più per uscire con un sorriso dalla diretta Olympiakos Milano…

OLYMPIAKOS MILANO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Cambia il giorno rispetto al solito, per effetto del doppio turno, ma non cambiano naturalmente le indicazioni per la diretta Olympiakos Milano in tv, che sarà garantita dai canali della televisione satellitare, dunque in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, tradizionale casa della Eurolega. La stessa emittente offre anche il servizio di diretta Olympiakos Milano in streaming video fornito dall’applicazione Sky Go oppure da Now Tv. Per tutti gli altri, il sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague offrirà il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA OLYMPIAKOS MILANO: CHE COSA ATTENDERCI? RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Olympiakos Milano, è chiaro che siamo solo agli inizi di una stagione come al solito massacrante per tutte le squadre di Eurolega, che in pratica giocano due campionati nella stessa stagione. La vittoria contro Paris ha dato una dimostrazione di personalità che potrebbe tornare molto utile in Grecia, contro un Olympiakos che dal canto suo vuole decollare dopo un inizio a luci e ombre, fatto finora di una vittoria casalinga e una sconfitta in trasferta anche per gli ellenici.

Al Pireo l’Olympiakos ha sconfitto per 74-68 i lituani dello Zalgiris Kaunas, primo sorriso dopo il ko 82-71 al debutto contro i turchi del Fenerbahce a Istanbul. C’è dunque un secondo impegno casalingo consecutivo, che i biancorossi vorranno provare a sfruttare nel migliore dei modi. L’Olimpia Milano non vince al Pireo dal 2018, in occasione di un memorabile 75-99 che in tanti non hanno dimenticato da quelle parti: un ricordo splendido, ma che sarebbe meglio provare a ripetere. Sarà un’impresa possibile nella diretta Olympiakos Milano?