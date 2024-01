Diretta Olympiakos Milano/ Streaming video tv: trasferta di lusso (Eurolega, oggi 2 gennaio 2024)

Olympiakos Milano, in diretta dal Peace And Friendship Stadium naturalmente del Pireo, casa della formazione ellenica, si giocherà con palla a due alle ore 20.15 italiane (le 21.15 locali) di questa sera, martedì 2 gennaio 2024, per aprire il nuovo anno con la diciottesima giornata della Eurolega di basket, che è anche la prima del girone di ritorno della stagione regolare della massima competizione europea. La settimana tra Capodanno e l’Epifania ci offre ancora una volta un doppio turno e allora ecco che la diretta di Olympiakos Milano potrebbe essere un vero e proprio bivio per le sorti europee della EA7 Emporio Armani Milano. Ultimamente ci sono stati segnali di rinascita come la vittoria di lusso a Barcellona, ma naturalmente fare il colpo pure sul campo dell’Olympiakos potrebbe dare consistenza ancora maggiori alle ambizioni di Ettore Messina.

I numeri parlano chiaro: l’Olimpia Milano finora ha raccolto sette vittorie e dieci sconfitte su diciassette partite; bilancio globalmente negativo, formato tuttavia da una pessima prima parte e poi da una promettente risalita, come confermano le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro giornate. Di conseguenza si può ancora sperare nei playoff ma naturalmente serve migliorare in termini di continuità, che è fondamentale in questa competizione di così alto livello. L’Olympiakos è davanti ma non di molto, per cui espugnare il Pireo garantirebbe anche il vantaggio contro una rivale già sconfitta al Forum nel girone d’andata con una prestazione difensivamente perfetta. La situazione è chiara, adesso gli uomini di Ettore Messina devono cercare di fare l’impresa in campo: che cosa ci dirà la diretta di Olympiakos Milano?

DIRETTA OLYMPIAKOS MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiakos Milano sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Olympiakos Milano (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA OLYMPIAKOS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Olympiakos Milano, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino dell’Olimpia nelle precedenti diciassette giornate di Eurolega. La partenza purtroppo è stata immediatamente tutta in salita, con una sola vittoria, cioè proprio quella contro l’Olympiakos, nelle prime sei giornate; in seguito, il meraviglioso +31 rifilato a Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza mai trovare la necessaria continuità se non nelle ultime tre giornate, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano continua ad essere critica. Adesso allora bisogna consolidare questa fase favorevole, per fare i conti più avanti.

Ad esempio, possiamo ricordare il netto successo contro l’Anadolu Efes o il +22 di Belgrado in casa della Stella Rossa, fino naturalmente al colpaccio di Barcellona e tutto sommato anche il successo di settimana scorsa contro il Baskonia, in una partita che non era affatto facile anche per i problemi dell’Olimpia con gli infortuni. Dall’altra parte abbiamo un Olympiakos che sicuramente non è nella sua migliore versione, come ad esempio quando vinse due Eurolega consecutive una decina di anni fa, ma è sempre forte, soprattutto in casa propria. La vittoria però potrebbe essere davvero fondamentale: cosa ci dirà in tal senso la diretta di Olympiakos Milano?











