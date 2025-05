DIRETTA OLYMPIAKOS MONACO: SARÀ UNO SHOW!

Manca ormai poco alla diretta Olympiakos Monaco, che alle ore 20:00 di venerdì 23 maggio si gioca presso la Etihad Arena di Abu Dhabi come seconda semifinale di basket Eurolega 2024-2025: un grande show tra due squadre che erano già state qui anche con la nuova formula del girone unico, i greci lo scorso anno si erano fermati in semifinale e si può dire che, dopo aver dominato la competizione, sono tornati a formare una corazzata che ha tutto per vincere il titolo ma stanno ancora cercando di spezzare un digiuno che dura ormai da 12 anni, tanti per un club di questo tenore.

Dall’altra parte c’è il Monaco, che ha conquistato il diritto a giocare l’Eurolega con la vittoria della Eurocup ma da quel momento ha bruciato le tappe: quasi subito in Final Four, ha saputo confermarsi anche quest’anno facendo fuori il Barcellona nei playoff e confermando di avere un roster solidissimo, nel quale furoreggia Mike James diventato il miglior marcatore all time di Eurolega. La presenza di Vassilis Spanoulis sulla panchina del Principato rende ancora più calda la diretta Olympiakos Monaco, la realtà è che sarà una semifinale tutta da vivere e allora noi non vediamo l’ora che ad Abu Dhabi si scenda in campo…

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA OLYMPIAKOS MONACO

La diretta tv di Olympiakos Monaco potrà essere seguita sui canali di Sky Sport da tutti gli abbonati, in alternativa sempre in abbonamento c’è la diretta streaming video garantita da Now Tv e DAZN.

DIRETTA OLYMPIAKOS MONACO: I GRECI SONO FAVORITI

Nel parlare della diretta Olympiakos Monaco bisogna citare almeno due fatti: il primo è che i greci hanno vinto la regular season dimostrando ancora una volta di essere la squadra più forte, la seconda è che nei playoff hanno eliminato il Real Madrid che quest’anno ha certamente avuto parecchi problemi, ma che rimane comunque una squadra osticissima quando si tratta di fare sul serio. Spanoulis come detto è l’uomo del match: in 11 anni da giocatore dell’Olympiakos ha vinto sette trofei tra cui due vote l’Eurolega, volto principale del back to back 2012-2013 dopo il quale al Pireo non si è più festeggiato.

Chiamato in corsa a prendere il posto di Sasha Obradovic, Spanoulis si è rivelato allenatore brillante, tanto da portare il Monaco alla Final Four: non indifferente il 3-2 con il quale nei quarti di finale ha fatto fuori il Barcellona, difendendo il fattore campo e regalando un altro sogno ai suoi tifosi. Dobbiamo dire che nella diretta Olympiakos Monaco i greci partono con qualcosa in più e sono favoriti per andare a giocare un’altra finale di Eurolega, ma attenzione alla maledizione del numero 1 di cui andremo a parlare perché è un fattore che almeno per gli amanti della cabala va sempre tenuto in considerazione…