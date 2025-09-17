Diretta Olympiakos Pafos streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 17 settembre

DIRETTA OLYMPIAKOS PAFOS (RISULTATO LIVE 0-0): CHE RISCHIO PER I GRECI

Inizio con il brivido per i padroni di casa con Paschalakis che rinvia sulla schiena di Dragomir e il pallone termina a pochi centimetri dalla porta sguarnita. L’inizio dei ciprioti, nonostante ciò, non è dei migliori e li vede soffrire contro una squadra con molta esperienza nelle competizioni europee.

In questa fase di gioco è alta l’intensità a centrocampo dove le due squadre stanno trovando diverse sfide alla ricerca del possesso. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA OLYMPIAKOS PAFOS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È tempo di vivere la diretta Olympiakos Pafos, possiamo quasi chiamare un derby questa sfida tra Grecia e Cipro che a dire il vero non ha alcun precedente, perché il Pafos non solo si affaccia per la prima volta di sempre alla fase finale di una Champions League, ma anche nelle altre competizioni europee non è quasi mai riuscito a fare troppa strada, tanto che appunto quanto fatto da Juan Carlos Carcedo, cioè superare tutti i turni preliminari fino al super girone, è stato giustamente accostato a un miracolo sportivo che ora però andrà onorato nel migliore dei modi, provando a lottare per un posto almeno nei playoff.

Intanto sarà derby anche in panchina, perché sulla panchina dell’Olympiakos siede ancora lo spagnolo José Luis Mendilibar, l’uomo che pochi mesi dopo il suo arrivo in Pireo ha vinto la Conference League; Carcedo è stato un calciatore anche dell’Atletico Madrid (giocandovi poco) mentre come allenatore aveva guidato l’Ibiza nelle serie minori e il Real Saragozza per appena 15 partite (16 punti) prima di venire esonerato in Segunda Division, ed è più che altro conosciuto per essere stato, per anni, il vice di Unai Emery. Adesso parola al campo: la diretta Olympiakos Pafos comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

OLYMPIAKOS PAFOS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Olympiakos Pafos in tv sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, comprese le opzioni legate a Sky Go e Now TV per la diretta streaming video, ma tutto solamente per gli abbonati.

OLYMPIAKOS PAFOS: UNA SFIDA IN LINGUA GRECA

Sarà molto particolare il debutto delle due squadre nella fase campionato della nuova Champions League: la diretta Olympiakos Pafos infatti è in programma alle ore 18.45 di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, dallo stadio Geōrgios Karaiskakīs del Pireo fra i padroni di casa campioni di Grecia e gli ospiti che sono invece campioni di Cipro.

Sfida quindi fra due realtà di madrelingua greca ed evidentemente non capita spesso in Champions League: l’Olympiakos potrebbe mettere sul piatto, oltre al fattore campo, una lunga tradizione di buon livello anche in campo internazionale, culminata con la Conference League vinta nel 2024, la prima Coppa europea di sempre per il calcio greco.

Il Pafos invece è un nome nuovo anche nel panorama del calcio a Cipro, ma nel giro di pochi anni ha scalato le gerarchie e si sta mettendo in luce anche a livello internazionale: l’anno scorso in Conference League ha raggiunto gli ottavi, quest’anno al debutto in Champions League ha subito raggiunto il tabellone principale superando ben tre turni di preliminari estivi.

Insomma, ci sono tanti incroci che stasera renderanno intrigante la diretta Olympiakos Pafos, oltre naturalmente al fatto che la posta in palio potrebbe essere fondamentale per entrambe per coltivare ambizioni di entrare almeno fra le prime 24 squadre che andranno avanti nella fase ad eliminazione diretta. Un “quasi derby” che ci dirà molto…

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS PAFOS

Tzolakis è squalificato e un paio di altri giocatori sono infortunati, c’è quindi qualche problema per i padroni di casa nelle probabili formazioni per la diretta Olympiakos Pafos. Il modulo dei greci dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Paschalakis in porta; i quattro difensori sono Costinha, Retsos, l’italiano Pirola e Ortega; in mediana la coppia Mouzakitis-Hezze; un altro giocatore che conosciamo benissimo è Strefezza, che aprirà la trequarti con Scipioni e Chiquinho alle spalle del centravanti El Kaabi.

Il Pafos invece dovrebbe essere sostanzialmente al completo, i ciprioti si giocheranno le loro carte con uno speculare modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: il portiere Michael; la retroguardia a quattro con Correia, Goldar, Luckassen e Pileas; nel cuore del centrocampo Pêpê e Šunjić; sulla trequarti d’attacco Oršić, Dragomir e Bruno e davanti a loro la prima punta Anderson.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico è molto chiaro, almeno sulla carta con le quote Snai sulla diretta Olympiakos Pafos. Il segno 1 infatti sarà quotato a 1,40 ed è quindi favoritissimo, mentre già il pareggio farebbe vincere 4,60 volte la posta in palio sul segno X; infine un colpo cipriota varrebbe ben 7,50 volte la giocata sul segno 2.