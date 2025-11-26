Diretta Olympiakos Real Madrid streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 26 novembre 2025

DIRETTA OLYMPIAKOS REAL MADRID (RISULTATO 1-0): AVVIO DI MATCH!

In Grecia la sfida tra Olympiakos e Real Madrid è cominciata da circa dieci minuti nel primo tempo ed il risultato è di 1 a 0. In avvio d’incontro gli ospiti provano subito ad affacciarsi pericolosamente in avanti forzando Tzolakis alla parata in corner sul tiro insidioso provato da Vinicius Junior già intorno al 3′. I padroni di casa riescono però a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Chiquinho, su assist di El Kaabi, all’8′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

OLYMPIAKOS REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Questa sarà una delle tante partite di Champions League trasmesse in esclusiva da Sky Sport, riferimento quindi per la diretta Olympiakos Real Madrid in tv, anche sotto forma della diretta streaming video.

SI COMINCIA!

Eccoci arrivati a raccontare la diretta Olympiakos Real Madrid, storie diverse per due società che però allo stesso modo sono presenze costanti nelle coppe europee. Gli incroci sono otto, non tantissimi ma nemmeno pochi se consideriamo che raramente i greci fanno strada fino alle fasi decisive delle grandi coppe; il contesto è sempre quello della Champions League e attenzione, perché il Real Madrid ha vinto solo la metà di queste otto gare e soprattutto non è mai andata a vincere al Pireo, un dato quasi incredibile che però corrisponde alla realtà, anzi c’è anche una vittoria dell’Olympiakos.

La troviamo nel dicembre 2005: partita storica per i padroni di casa, anche perché a passare in vantaggio erano stati i blancos con Sergio Ramos al 7’ minuto, poi Erol Bulut aveva pareggiato e a tre minuti dal 90’ Rivaldo, fiero avversario del Real Madrid ai tempi del Barcellona, aveva infilato la porta di Diego Lopez. Tutte le partite sono state disputate nella fase a gironi, ma il dato resta comunque interessantissimo anche e soprattutto in vista di stasera: lasciamo che si esprimano i calciatori in campo e accomodiamoci per scoprire l’esito della diretta Olympiakos Real Madrid, finalmente si può raccontare la partita! (agg. di Claudio Franceschini)

I GRECI PER L’IMPRESA

Lo stadio Karaiskakis del Pireo vedrà i padroni di casa a caccia di quella che potrebbe essere una vera e propria impresa nella diretta Olympiakos Real Madrid, partita che si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di stasera, mercoledì 26 novembre 2025, per la quinta giornata della fase campionato di Champions League.

L’Olympiakos finora ha raccolto solamente 2 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi in quattro giornate. Volendo trovare il bicchiere mezzo pieno, finora i campioni di Grecia sono imbattuti in casa, nella scorsa giornata ad esempio è arrivato il segno X contro il Psv Eindhoven, ma evidentemente stasera la missione dovrebbe essere ben più difficile.

Il Real Madrid dal canto suo finora ha raccolto tre vittorie e una sconfitta, i Blancos quindi hanno 9 punti in classifica. Ruolino di marcia molto buono, ma per chi punta ai primi otto posti potrebbe servire qualcosa in più, a maggior ragione dopo la sconfitta contro il Liverpool nel big-match nella scorsa giornata, che impone ora al Real di tornare a vincere.

Ecco allora che tutto è molto chiaro: i greci sognano una notte da ricordare nella diretta Olympiakos Real Madrid, per gli spagnoli invece serve vincere per non complicare la corsa alle prime otto posizioni, che è sempre molto affollata. L’ambiente sarà caldo, di certo i motivi d’interesse non mancheranno al Pireo stasera…

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS REAL MADRID

Serata speciale per lo spagnolo José Luis Mendilibar, che nelle probabili formazioni per la diretta Olympiakos Real Madrid potrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1 con El Kaabi prima punta, supportato da Martins, Chiquinho e Podence sulla trequarti; procedendo a ritroso, ecco Mouzakitis e Garcia in mediana, nella difesa a quattro invece Rodinei, Retsos, l’italiano Pirola e Ortega per comporre la retroguardia davanti al portiere Tzolakis.

Per Xabi Alonso c’è sicuramente più qualità a disposizione nonostante alcune assenze: il modulo è il 5-3-2, ma non difensivista. Davanti a Courtois, potrebbero trovare posto i centrali Asencio, Hujisen e Carreras più Alexander-Arnold e Garcia come esterni; in mediana potrebbero giocare Camavinga e Valverde, con Bellingham naturalmente più dedicato a compiti offensivi alle spalle della coppia d’attacco, dove Vinicius e Rodrygo potrebbero giocarsi il posto al fianco di Mbappé.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non dovrebbe bastare ai greci, il pronostico con le quote Snai sulla diretta Olympiakos Real Madrid infatti vede nettamente favorito il segno 2 indicato a 1,40, contro il valore di 5,00 per il pareggio e la quotazione di 6,75 sul segno 1 se dovessero vincere gli ellenici.