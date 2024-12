DIRETTA OLYMPIAKOS VIRTUS BOLOGNA: PER TENERE ACCESA LA SPERANZA

La diretta Olympiakos Virtus Bologna ci proporrà alle ore 20.15 di questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, una trasferta sul difficile campo del Peace And Friendship Stadium del Pireo per la Virtus Segafredo Bologna nella sedicesima giornata della stagione regolare di Eurolega. Una fiammella di speranza si è riaccesa con la vittoria sul filo di lana in casa del Baskonia di settimana scorsa, ma il bilancio della Virtus resta di tre vittorie a fronte di dodici sconfitte, per cui servirebbe una striscia di successi per rilanciare davvero le speranze di qualificazione.

Certamente non sarà facile riuscirci nella diretta Olympiakos Virtus Bologna, cioè sul campo dell’Olympiakos Pireo, che si presenta a questa partita con un bilancio di nove vittorie e sei sconfitte, quindi vanta il triplo dei successi e conta di sfruttare questo turno casalingo per arrivare in doppia cifra. La Virtus però ha ormai ben poco da perdere: una sconfitta sarebbe “prevedibile”, una vittoria invece potrebbe davvero rilanciare le speranze, perché due successi consecutivi in trasferta sarebbero un segnale forte. L’impresa sarà possibile? Ce lo dirà la diretta Olympiakos Virtus Bologna…

OLYMPIAKOS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Il consiglio sarebbe di vivere dal vivo questa trasferta, ma naturalmente sarà opzione per pochi, quindi ricordiamo che la diretta Olympiakos Virtus Bologna in tv sarà garantita sui canali della televisione satellitare, dal momento che l’Eurolega è una esclusiva di Sky Sport per i propri abbonati, mentre la diretta streaming video sarà offerta dall’applicazione Sky Go o Now Tv, ma in questo caso anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati.

DIRETTA OLYMPIAKOS VIRTUS BOLOGNA: UNA TRASFERTA MOLTO DIFFICILE

Abbiamo quindi già capito che la diretta Olympiakos Virtus Bologna si annuncia complicata per gli ospiti. Gli ellenici infatti sono fra le prime sei della classifica che avrebbero accesso immediato ai quarti e la forza dell’Olympiakos sta soprattutto nel fattore campo, considerando che ha vinto sei delle sette partite disputate davanti al proprio pubblico. Volendo cercare il pelo nell’uovo, l’unico scivolone è arrivato due settimane fa al cospetto del Paris, un ko al quale ha fatto seguito anche la sconfitta sul campo della Stella Rossa: questo ci dice da una parte che l’Olympiakos non sta vivendo il suo momento migliore, ma dall’altra che i greci vorranno sfruttare un turno sulla carta a loro favorevole per tornare a vincere.

Sul lato Virtus, i numeri sono evidentemente sconfortanti, anche se delle tre vittorie stagionali due sono arrivate in trasferta, per cui possiamo almeno dire che il fattore campo non pesi così tanto sulla V Nera. Altro fattore di merito è che la Virtus ha quasi sempre lottato bene, ma purtroppo tante volte ha perso in volata: il successo praticamente all’ultimo secondo sul campo del Baskonia potrebbe sancire un’inversione di tendenza anche da questo punto di vista, il bis nella diretta Olympiakos Virtus Bologna avrebbe un valore inestimabile…