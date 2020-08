Diretta Orlando Milwaukee/ Streaming video tv: playoff NBA, 1° turno gara-4

Orlando Milwaukee è gara-4 dei playoff NBA 2020: in diretta da Disney World a Orlando, si gioca alle ore 19:30 di lunedì 25 agosto. Situazione ribaltata dopo l’incredibile avvio: i Bucks, che hanno concluso la regular season con il miglior record nella Lega, sono stati sorpresi dai Magic che hanno agguantato i playoff quasi all’ultimo respiro (anche se non hanno avuto bisogno del play-in come successo nella Western Conference) e hanno ottenuto la vittoria che ha subito girato il “fattore campo”. La reazione però c’è stata: adesso la situazione vede Milwaukee avanti per 2-1, e questa partita è fondamentale per entrambe le squadre perché i Bucks volerebbero a prendersi il match point mettendo Orlando con le spalle al muro, ma per contro i Magic hanno la possibilità di impattare togliendo altre certezze alla numero 1. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Orlando Milwaukee; aspettando la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi che accompagnano questa sfida.

Nella diretta di Orlando Milwaukee, i Bucks hanno la grande occasione per allungare il passo e andare a prendersi la qualificazione alla semifinale di Conference. Dall’altra parte aspetta Miami, che è avanti 3-0 su Indiana e ha dimostrato di essere nettamente superiore ai Pacers, mentre si è già formata la succosissima Toronto-Boston. Il cammino verso la finale sarà davvero complesso per Milwaukee, anche perché come sappiamo la regular season rappresenta sempre uno sport diverso rispetto ai playoff; vero è anche che la bolla di Disney World, l’assenza di pubblico e il fatto che non ci sia di fatto un vantaggio legato al campo (questa sera sarebbero i Magic ad averlo, ma è puramente aleatorio) sono aspetti che possono contribuire ad allentare la tensione e le aspettative di dover necessariamente arrivare all’ultimo atto. Intanto Orlando ci prova in particolare con Nikola Vucevic, già diventato uno dei migliori centri NBA, e una panchina dalla quale si alzano Terrence Ross e DJ Augustin; Milwaukee però ha un Giannis Antetokounmpo che per il secondo anno consecutivo potrebbe vincere il premio di NBA, e resta comunque superiore agli avversari anche se Khris Middleton (leggermente in ripresa in gara-3) sta tirando malino. Tra poco si gioca comunque, pertanto staremo a vedere quello che succederà.

