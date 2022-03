Diretta Oscar 2022/ Video streaming e tv: nomination e film vincitori

OSCAR 2022, DIRETTA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRLO IN DIRETTA

È tutto pronto per la diretta Oscar 2022: la 94esima edizione della cerimonia dedicata al mondo del cinema inizierà alle 2.00 ora italiana di domenica 27 marzo 2022. L’evento sarà presentato da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes e sono attese grandi emozioni.

Come seguire la diretta Oscar 2022 in diretta video streaming e tv? Semplicissimo: l’evento sarà in trasmesso dalle ore 00.15 su Sky Cinema Oscar, canale 303 di Sky, ma sarà anche disponibile su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, sempre dalle ore 00.15.Tanti gli ospiti della serata condotta come sempre da Francesco Castelnuovo: Costantino della Gherardesca, Lillo&Greg, Claudia Gerini ed Enzo Decaro e Massimiliano Gallo, attori di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, nominato come miglior film internazionale.

La Notte degli Oscar 2022 sarà riproposta integralmente lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2022” sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW e in chiaro su TV8 sempre il 28 marzo alle 23.45.

OSCAR 2022: VINCITORI E CATEGORIE

Entriamo nel dettaglio di questa diretta Oscar 2022 e andiamo a scoprire quali sono i film candidati e tutte le nomination. L’Italia giocherà un ruolo da protagonista, nella speranza di portare a casa qualche statuetta. Il Tricolore sarà rappresentato in tre categorie: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino per il miglior film in lingua straniera, Massimo Cantini Parrini per i costumi del film “Cyrano” e Enrico Casarosa per il film animato di Disney e Pixar “Luca”.

Il film che ha ottenuto più nomination agli Oscar 2022 è "Il potere del cane" di Jane Campion, ben 12 candidature. Subito dietro troviamo "Dune" di Denis Villeneuve con 10 nomination. Infine, "Belfast" di Kenneth Branagh e "West Side Story" di Steven Spielberg con 7 candidature. Clicca qui per conoscere tutte le nomination.











