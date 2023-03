Diretta Oscar 2023 streaming video e tv/ Premiazione, ospiti e premi: come seguire l’evento

Oscar 2023, 95esima edizione degli Academy Awards

Grande attesa per la diretta degli Oscar 2023. La 95esima edizione degli Academy Awards si terrà domenica 12 marzo 2023, nella storica sede del Dolby Theatre dell’Hollywood & Highland Center, che è stata ribattezzata Ovation Hollywood. La serata degli Oscar 2023 sarà condotta da Jimmy Kimmel, che ha già presentato le edizioni del 2017 e del 2018 (l’anno in cui Warren Beatty e Faye Dunaway annunciarono erroneamente “La La Land” come vincitore del miglior film).

“Essere invitato a presentare gli Oscar per la terza volta è un grande onore o una trappola. In ogni caso, sono grato all’Academy per avermelo chiesto così rapidamente dopo che tutti i buoni hanno detto di no”, ha scherzato il conduttore in una dichiarazione dello scorso novembre. I membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences chiamati a votare e a decretare i vincitori tra i canditati in concorso saranno ben 9579, divisi in 17 categorie.

Come vedere gli Oscar 2023 in diretta streaming?

La diretta degli Oscar 2023, promette di essere stellare. Al momento sono state confermate le esibizioni di Rihanna con “Lift me up” da “Black Panther: Wakanda forever”, di Lady Gaga per “Hold my hand” da “Top Gun: Maverick” e di Diane Warren con il brano “Applause” dal film “Tell it Like a Woman”. I tre brani fanno parte della rosa per la Miglior canzone. Per Rihanna è la prima nomination agli Oscar, mentre Lady Gaga, sale a quota quattro, più un Oscar vinto con il brano “Shallow” dal film “A star is Born”. Tra le altre possibili esibizioni, spuntano i nomi di Taylor Swift, Selena Gomez, Harry Styles e Billie Eilish.

Gli Oscar 2023 saranno trasmessi in diretta sul canale americano ABC, mentre dall’Italia sarà possibile vederla in diretta su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Le premiazioni cominceranno verso l’1.00 (ora italiana) e dureranno circa quattro ore. Prima della premiazione sarà possibile seguire il red carpet delle star.











