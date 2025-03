Diretta Oscar 2025, tutto quello che c’è da sapere: conduttore, attori ospiti

Tutto è già pronto per la notte degli Oscar 2025, e finalmente sapremo quali film e quali attori saranno meritevoli delle amatissime statuette. Per ora pare che Anora di Sean Baker e The Brutalist di Adrien Brody siano tra i favoriti, anche se non si può escludere un premio per Conclave e per Emilia Perez, anche questi molto apprezzati dalla critica. Si tratta senza dubbio di una delle notti più attese dell’anno, ovvero la 97esima e seguitissima cerimonia che si svolgerà al famoso Dolby Theatre di Hollywood.

Il conduttore della notte degli Oscar 2025 sarà Conan O’Brien, celebre produttore, comico e scrittore che si cimenterà per la prima volta come timoniere di questo importantissimo evento a Los Angeles. L’attore sostituirà la presenza di Jimmy Kimmel che per due anni consecutivi ha avuto l’onore di portare avanti la cerimonia. Non mancheranno come sempre i vari attori che presenteranno le categorie cinematografiche. Tra loro vedremo la bravissima Whoopi Goldberg, Elle Fanning, Emma Stone, Cillian Murphy e tanti altri interpreti che hanno fatto la storia del cinema e hanno ricevuto l’Oscar.

Oscar 2025, chi sono i candidati: fermento per ospite Timothèe Chalamet

Veniamo ora alla parte più interessante dell’evento: chi sono i candidati all’Oscar 2025? Iniziamo parlando del Bel Paese: purtroppo Maura Delpero è stata scartata con la pellicola Vermiglio, che non si è classificata nella lista dei film internazionali. Continua la speranza per Isabella Rosselini, candidata come miglior attrice non protagonista in Conclave. Si passa poi a Emilia Pèrez che ha ben 13 candidature con l’attrice Karla Sofia Gascon candidata come miglior attrice protagonista. Quest’ultima vanta un record: è la prima interprete trans (dichiarata) a ricevere una candidatura per l’Oscar.

Grande fermento anche per Timothée Chalamet, che in “A Complete Unknown” di James Mangold si è ritrovato a interpretare Bob Dylan studiando per ben 5 anni l’armonica e la chitarra. Come ogni anno non mancano le polemiche e per restare al passo coi tempi, stavolta si è discusso molto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sbarcata anche al cinema. A finire al centro della controversia è stato il film “The Brutalist“, che con 10 nomination alle spalle si è ritrovato a correggere la pronuncia errata di Adrien Brody con l’IA, per modificare il suo accento ungherese e così ha fatto anche per l’attrice Felicity Jones.

La Notte degli Oscar 2025, dove vederla in diretta e streaming

La Notte degli Oscar 2025 si terrà domenica 2 marzo. In Italia si tratta della notte di lunedì 3 marzo 2025. Come abbiamo accennato, la location è il Dolby Theatre di Hollywood che ospiterà anche il red carpet delle 23.30 italiane (mentre a Los Angeles sarà primo pomeriggio). In Italia sarà trasmessa su Rai Uno dalle 00.15 mentre per chi volesse guardarla in streaming, La Notte degli Oscar 2025 è disponibile anche su RaiPlay. La diretta inizierà domenica 2 marzo e proseguirà fino alla mattinata del giorno dopo.