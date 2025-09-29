Diretta Ospitaletto Alcione Milano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Corioni per la settima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA OSPITALETTO ALCIONE MILANO, ENNESIMO DERBY LOMBARDO!

Si disputa lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20:30 la diretta Ospitaletto Alcione Milano. Presso lo Stadio Comunale Gino Corioni va in scena l’ennesimo derby lombardo per queste due compagini, già il quarto da affrontare in questo avvio di campionato nel girone A della Serie C per la stagione 2025/2026.

In particolare, per i padroni di casa si tratta della quinta sfida contro una squadra della loro stessa regione d’appartenenza se si tiene conto del fatto che avevano affrontato il Lecco non solo alla prima giornata ma pure nell’impegno d’esordio in questa annata calcistica, eliminando infatti gli stessi Manzoniani nella Coppa Italia Serie C.

Gli uomini allenati dal tecnico Andrea Quaresimi vogliono continuare a vincere dopo aver battuto nel turno infrasettimanale il Renate lontano dalle mura amiche. Un successo potrebbe voler dire distanziarsi dalle zone più calde della classifica per avvicinare invece la parte della graduatoria che garantisce un posto nei playoff promozione.

L’Alcione Milano sta invece già dimostrando di voler stupire ancor di più di quanto fatto lo scorso anno avendo per il momento raggiunto la quinta posizione con i suoi undici punti, gli stessi della neonata Inter U23. La squadra del tecnico Cusatis non perde da quattro partite consecutive avendo messo KO l’Arzignano fuori casa nella giornata precedente.

DIRETTA OSPITALETTO ALCIONE MILANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ Sky a possedere i diritti per la messa in onda della diretta Ospitaletto Alcione Milano di Serie C. L’emittente satellitare trasmetterà la partita sui canali di Sky Sport per chi volesse seguire il match in televisione. In alternativa basterà scaricare ed accedere all’applicazione di Sky Go per sfruttare lo streaming dell’evento.

DIRETTA OSPITALETTO ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Un canonico 4-4-2 con Sonzogni in porta, Regazzetti, Possenti, Nessi e Pollio in difesa, Mondini, Panatti, Gualandris e Messaggi a centrocampo, più Pavanello e Gobbi come coppia d’attacco dovrebbe essere scelto come modulo di partenza da mister Andrea Quaresmini per i padroni di casa valutando le probabili formazioni della diretta Ospitaletto Alcione Milano. Il tecnico degli ospiti Giovanni Cusatis dovrebbe invece propendere per un 4-3-1-2 con Agazzi fra i pali schermato da Bertolotti, Pirola, Ciappellano e Scuderi, Lopes, Invernizzi e Galli nel mezzo, Pitou dietro al duo offensivo formato da Zampano e Morselli.

DIRETTA OSPITALETTO ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Pare prospettarsi un incontro decisamente equilibrato quello in programma con la diretta Ospitaletto Alcione Milano. Secondo le quote dii bookmakers come Sisal, gli ospiti sono leggermente favoriti visto il segno 2 quotato a 2.70. Le speranze dei padroni di casa non sono però poi così scarse sebbene le loro chances di pareggiare siano le medesime rispetto a quelle di trionfare con i segni 1 ed x entrambi pagati a 2.75.