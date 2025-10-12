Le informazioni sulla diretta Ospitaletto Arzignano, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA OSPITALETTO ARZIGNANO (RISULTATO 1-0): GARA INIZIATA!

In Lombardia la partita fra Ospitaletto ed Arzignano è cominciata da circa dieci minuti ed il risultato è di 1 a 0. In avvio di gara i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 6′ grazie alla rete messa a segno da Bertoli che trasforma il calcio di rigore fischiato per fallo su Gobbi al 3′. E’ Messaggi a sfiorare poi il raddoppio all’8′ calciando largo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA OSPITALETTO ARZIGNANO, COME SEGUIR LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Ospitaletto Arzignano sarà giocata alle 17.30 e come sempre succede con le partite di questa competizione potrà essere seguita in contemporanea da tutti i tifosi e gli interessati che avranno sottoscritto in precedenza un abbonamento a Sky Sport che tramite i suoi servizi trasmetterà la sfida sul canale 254 e in diretta streaming su SkyGo e NowTv.

SI GIOCA

Arriviamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Ospitaletto Arzignano, una delle partite più interessanti dal punto di vista numerico dell’intera stagione. L’Ospitaletto, reduce da una serie positiva in casa, si affida a un gioco compatto e a un pressing medio-alto che gli permette di recuperare palla in media 11 volte nella metà campo offensiva. Tuttavia, la percentuale di conversione resta bassa (9% sui tiri in porta), segno di una squadra che crea ma fatica a concretizzare. L’Arzignano, invece, fa della solidità la sua forza: concede appena 0,9 xG a partita e subisce meno di 4 tiri nello specchio di media.

In attacco, però, vive di episodi, con il 45% dei gol segnati su palla inattiva e un possesso più conservativo (48% medio). Ci si aspetta una gara bloccata, dove l’Ospitaletto proverà a rompere l’equilibrio con il ritmo e la pressione, mentre l’Arzignano punterà su ordine tattico e cinismo. Adesso via al commento live della diretta di Ospitaletto Arzignano, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro commento live. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Ospitaletto Arzignano, orange possono uscire dalla zona playout

Allo Stadio Comunale Gino Corioni giocherà nella nona giornata del girone A di Serie C la diretta Ospitaletto Arzignano che metterà di fronte due squadre che stanno vivendo due situazioni molto differenti nella loro stagione, gli orange sono una delle neopromosse dalla Serie D e hanno riscontrato diverse difficoltà in particolare nel riuscire a portare a casa punti per la loro classifica come dimostrano i soli 6 punti conquistati, in questo momento sono al limite della zona playout e con un risultato positivo in questa sfida potrebbero riuscire ad uscirne per la prima volta.

I gialloazzurri invece stanno riuscendo nel loro intento d’inizio stagione ovvero quello di entrare tra le squadre che parteciperanno ai playoff di fine stagione anche se solo per poco visto che occupano il decimo posto in collaborazione con altre due squadre, i punti conquistati sono 9 raggiunti principalmente grazie a diversi pareggi, tra cui l’ultimo ottenuto in casa in uno 0-0 contro l’Albinoleffe.

Formazioni Ospitaletto Arzignano, probabili ventidue in campo

Le formazioni scelte per la diretta Ospitaletto Arzignano dovrebbero vedere alcuni cambi rispetto a quelle viste nella settimana passata per via di alcune indisponibilità o per scelte tecniche dei due allenatori, nel pareggio 2-2 in casa dell’Inter U23 infatti gli orange hanno subito l’espulsione di Guarneri che non potrà quindi essere in campo nel 4-4-2 di Andrea Quaresmini che deciderà di affidarsi a Sonzogni come portiere, Regazzetti, Sina, Nessi e Possenti come difensori, Messaggi, Mondini, Panatti e Gualandris come centrocampisti e Pavanello e Gobbi come attaccanti.

I gialloazzurri di Giuseppe Bianchini invece si affideranno ancora una volta al loro classico 5-3-2 nel quale troveranno spazio Manfrin tra i pali, Bernardi e Cariolato come terzini con Boffelli, Milillo e Rossoni a completare il reparto, Damiani, Bianchi e Lakti in mezzo al campo e davanti la coppia formata da Minesso e Mattioli.

Ospitaletto Arzignano, possibile esito finale

La diretta Ospitaletto Arzignano è una sfida che nonostante la differenza di classifica dovrebbe essere equilibrata visto che si sfideranno squadre che hanno una buona struttura difensiva che le ha portate fino ad oggi a non subire un grande numero di gol, allo stesso tempo poi i due attacchi non sono molto prolifici portando ad una sfida che potrebbe vedere un pareggio. Il risultato potrebbe non accontentare nessuna delle due formazioni visto che gli orange non riuscirebbero a scavalcare nessun avversario e uscire dalla zona playoff e i gialloazzurri potrebbero rischiare di venire scavalcati dalle inseguitrici.