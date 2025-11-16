Diretta Ospitaletto Union Brescia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la quattordicesima giornata della Serie C 2025/2026, girone A.

DIRETTA OSPITALETTO BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pochissimi istanti ci separano dalla diretta di Ospitaletto Brescia, proprio quello di cui avevamo bisogno per la nostra classica rubrica sui numeri e le statistiche che vanno ad accompagnare le due compagini al fischio iniziale. L’Ospitaletto è una squadra coraggiosa e dinamica: 51% di possesso, 1,5 xG, 1,3 xA, e una media di 11,1 km percorsi per giocatore, dato che conferma l’alto ritmo di gioco. Il 62% delle azioni pericolose nasce da catene laterali e cross, con una buona conversione sotto porta (33% dei tiri nello specchio trasformati).

Difensivamente, però, concede spazio in area (1,2 xGA). Il Brescia risponde con esperienza e ordine tattico: 55% di possesso, 1,7 xG, e una fase difensiva efficace (0,8 xGA, 3,0 tiri nello specchio concessi). Il 39% delle reti nasce da calcio piazzato, segno di una squadra che lavora molto sulle situazioni fisse. Disciplina equilibrata (2,3 gialli per parte), ma più duelli vinti dai biancazzurri (55% contro 49%). Ora via al commento live della diretta di Ospitaletto Brescia, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA OSPITALETTO BRESCIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per la visione in streaming della diretta Ospitaletto Brescia collegati alle applicazioni di Sky Go e Now Tv. La diretta televisiva sarà invece garantita da Sky per i suoi abbonati che sintonizzeranno la loro tv sul canale Sky Sport Arena.

OSPITALETTO BRESCIA, L’UNION PER RESTARE SECONDA

Si parte domenica 16 novembre 2025 alle ore 12:30 con la diretta Ospitaletto Brescia. Presso lo Stadio Comunale Gino Corioni l’Union andrà a caccia del colpo esterno sul campo della formazione della Franciacorta al fine di rimanere in scia alla capolista Vicenza nel girone A della Serie C 2025/2026 ormai giunta alla sua quattordicesima giornata.

Gli ospiti sono infatti in seconda posizione in classifica con ventisette punti, gli stessi finora guadagnati anche dal Lecco, e proprio come i Manzoniani pure i biancoblu arrivano da una sconfitta rimediata nel turno precedente, avendo perso fra le mura amiche per 1 a 0 in un altro derby lombardo disputato contro l’Alcione Milano.

La Leonessa non vuole quindi più perdere ulteriore terreno rispetto ai biancorossi e spera di non essere staccata in graduatoria dai blucelesti, oltre a doversi guardare le spalle dal possibile aggancio dello stesso Alcione. Un po’ più indietro troviamo invece i padroni di casa odierni, precisamente all’undicesimo posto.

Gli orange hanno recentemente perso nettamente per 3 a 1 sul campo del Trento ed hanno racimolato tredici punti insieme con Arzignano Valchiampo, Dolomiti Bellunesi, Albinoleffe, Pergolettese e Giana Erminio. Una vittoria potrebbe voler dire magari entrare in zona playoff ma un altro KO significherebbe finire invischiati tra le squadre che lottano per i playout.

DIRETTA OSPITALETTO BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parliamo adesso delle probabili formazioni della diretta Ospitaletto Brescia. I padroni di casa adopereranno quasi certamente il modulo 4-4-2 con Sonzogni, Regazzetti, Sina, Nessi e Possenti, Gualandris, Tunjov, Panatti e Messaggi, Bertoli e Gobbi. Detto degli uomini del tecnico Quaresmini, gli ospiti di mister Diana scenderanno in campo usando invece il 3-5-2 con Gori, Silvestri, Rizzo e Pasini, De Maria, Balestrero, Zennaro, Mercati e Cisco, Cazzadori e Di Molfetta.

DIRETTA OSPITALETTO BRESCIA, LE QUOTE

Gli ospiti dovrebbero far loro i tre punti se si valutano le quote proposte dalle agenzie di scommesse per l’esito finale della diretta Ospitaletto Brescia. Per Snai, ad esempio, il successo dell’Union è dato a 1.53 mentre quello dei padroni di casa è invece quotato a 5.75. Il pareggio è infine una soluzione intermedia venendo pagato con un interessante 3.55.