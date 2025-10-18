Diretta Ospitaletto Cittadella, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Corioni per la decima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA OSPITALETTO CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo adesso un po’ di numeri in questo aggiornamento della diretta di Ospitaletto Cittadella, il fischio iniziale sta per arrivare e con esso il nostro commento, ma prima concetriamoci sui trend messi a disposizione dalle due squadre. L’Ospitaletto è la sorpresa del girone: squadra giovane, verticale, capace di trasformare il recupero palla in azione offensiva in meno di 9,2 secondi di media. Il 55% dei suoi gol nasce da pressing offensivo, dato che racconta un’identità chiara.

Il Cittadella è invece più esperto e tattico: 56% di possesso medio, 1,5 xG, e 1,6 xA, ma anche un’ottima capacità di contenere (solo 0,9 xGA). I veneti subiscono pochi tiri centrali – appena 2,7 a partita – e mantengono una linea difensiva sempre alta (media di recupero palla a 42 metri). Dal punto di vista disciplinare, l’Ospitaletto è tra le squadre più “calde”: 3,3 ammonizioni a gara e una media di 16 falli, spesso legati alla fase di pressione. Adesso possiamo passare al prossimo aggiornamento con il commento live della diretta di Ospitaletto Cittadella, si cominicia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA OSPITALETTO CITTADELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si avrà modo di seguire in streaming la diretta Ospitaletto Cittadella se si è regolarmente iscritti a Sky. Tutti gli abbonati potranno vedere la gara accedendo all’applicazione Sky Go. Anche Now Tv trasmetterà questa partita con la stessa modalità per i suoi iscritti.

ENTRAMBE A QUOTA NOVE!

Parte sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:30 la diretta Ospitaletto Cittadella. Presso lo Stadio Comunale Gino Corioni si tiene un incontro che vede protagoniste in campo due squadre che si approcciano alla decima giornata della Serie C 2025/2026 avendo conquistato nove punti ciascuna nel girone A dall’inizio del campionato.

Adesso al trecidesimo posto, l’Ospitaletto Franciacorta non perde da due partite ed è reduce dal successo per 2 a 1 ottenuto contro l’Arzignano: i gol firmati da Bertoli su calcio di rigore e da Gobbi nella prima frazione di gioco sono stati infatti decisivi nel vanificare la rete siglata da Lakti nei minuti di recupero del secondo tempo.

Il Cittadella è invece in serie positiva da una gara in più rispetto ai padroni di casa ed hanno pure loro vinto nello scorso weekend di misura per 1 a 0 in casa contro la Triestina. Il gol realizzato da Davide Diaw nella ripresa all’86’ è stato appunto sufficiente per avere la meglio sull’ultima della classe, a meno otto per colpa della penalizzazione.

Avendo racimolato lo stesso bottino pure di Renate ed Arzignano, le compagini impegnate quest’oggi non hanno alcuna intenzione di cedere il passo ad altre contendenti. Un successo potrebbe significare un bel balzo in graduatoria scavalcando diverse società ed agganciandone altre per prendere il treno che porta alla zona playoff.

OSPITALETTO CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ospitaletto Cittadella: ci aspettiamo di rivedere il consueto modulo 4-4-2 per i padroni di casa di mister Quaresmini che ripartiranno con Sonzogni in porta, Gualandris, Nessi, Possenti e Sinn in difesa, Guarneri, Mondini, Panatti e Messaggi a centrocampo, Gobbi e Bertoli in attacco dall’inizio. Il tecnico Manule Iori dovrebbe invece decidere di puntare sul 3-5-2 con Zanellati fra i pali, Salvi, Redolfi e Gatti nelle retrovie, De Zen, Vita, Amatucci, Barberis e Rizza nel mezzo, Rabbi e Castelli come coppia offensiva per i suoi veneti.

OSPITALETTO CITTADELLA, LE QUOTE

Secondo ad esempio Sisal saranno gli ospiti i favoriti per l’esito finale della diretta Ospitaletto Cittadella almeno nelle quote fornite alla vigilia dell’incontro. Il segno 2 è quotato a 2.10 mentre l’1 che rappresenta invece il successo dei padroni di casa è pagato a 3.50. Il pareggio che viene indicato dall’x è infine un’eventualità da non scartare essendo il secondo risultato più probabile venendo posto a 3.00.