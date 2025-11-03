Diretta Ospitaletto Dolomiti Bellunesi streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi 3 novembre 2025

DIRETTA OSPITALETTO DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Osserviamo ora e analizziamo anche i numeri che precedono la diretta di Ospitaletto Dolomiti Bellunesi, cerchiamo dunque di capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida dall’alto sapore di spettacolo e anche di gol. L’Ospitaletto sta sorprendendo per continuità e solidità: 52% di possesso medio, 1,6 xG, 1,2 xA, e un recupero palla medio a 42 metri. Il 63% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, mentre la fase difensiva resta stabile (0,9 xGA, 3,8 tiri nello specchio concessi). La squadra segna soprattutto nei finali (46% delle reti dopo il 70’) e mantiene un’ottima efficienza sotto porta (34% dei tiri nello specchio convertiti).

Le Dolomiti Bellunesi rispondono con compattezza e gamba: 49% di possesso, 1,5 xG, e 11,1 km percorsi medi per giocatore, dato che racconta una formazione di grande energia. Il 58% delle azioni offensive nasce da transizioni centrali, con una forte presenza fisica nei duelli (55% vinti). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,5 gialli per parte), ma più falli tattici dei veneti (16,3 contro 12,8). Una sfida che promette intensità e pochi tempi morti: l’Ospitaletto punterà sul controllo e la spinta laterale, mentre le Dolomiti cercheranno ritmo e profondità in campo aperto. Ci sarà da divertirsi, passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Ospitaletto Dolomiti Bellunesi, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

OSPITALETTO DOLOMITI BELLUNESI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Se stasera vorrete seguire la diretta Ospitaletto Dolomiti Bellunesi in tv potrete affidava Sky Sport, compresi i servizi della diretta streaming video per gli abbonati.

OSPITALETTO DOLOMITI BELLUNESI: POSTICIPO FRA NEO-PROMOSSE

Una sfida fra due formazioni entrambe neo-promosse ci attende con la diretta Ospitaletto Dolomiti Bellunesi, che sarà uno dei posticipi della dodicesima giornata del girone A di Serie C alle ore 20.30 di stasera, lunedì 3 novembre 2025, dallo Stadio Gino Corioni, dove l’Ospitaletto è tornato a giocare da qualche settimana dopo un breve “esilio” a Salò.

Ovviamente la salvezza può essere considerato l’obiettivo fondamentale per entrambe le squadre: l’Ospitaletto arriva da un discreto pareggio sul campo della Pro Patria con il quale i bresciani sono arrivati a quota 10 punti in classifica, nel pieno della bagarre per ottenere appunto la salvezza senza passare dai playout.

Leggermente meglio finora gli ospiti veneti della Dolomiti Bellunesi, che grazie alla vittoria contro la Triestina nella scorsa giornata hanno raggiunto i 13 punti e quindi potenzialmente sono in lotta anche per i playoff, anche se naturalmente per ora le distanze sono ancora molto ridotte e quindi il primo obiettivo resta la tranquillità.

Per i veneti però sarebbe possibile un allungo importante che potrebbe autorizzare qualche ambizione più alta, i lombardi puntano invece all’aggancio con una vittoria nella diretta Ospitaletto Dolomiti Bellunesi, sfruttando il fattore campo per rimescolare le carte nella corsa verso la salvezza, che d’altronde sarà ancora molto lunga…

PROBABILI FORMAZIONI OSPITALETTO DOLOMITI BELLUNESI

Andrea Quaresmini ha nel 4-4-2 il modulo di riferimento verso le probabili formazioni per la diretta Ospitaletto Dolomiti Bellunesi. I padroni di casa bresciani potrebbero quindi affidarsi alla coppia d’attacco formata da Gobbi e Bertoli, a centrocampo citiamo il capitano Panatti mentre in difesa Sina e Nessi sono i due centrali davanti al portiere Sonzogni.

L’allenatore ospite Andrea Bonatti potrebbe invece confermare il modulo 3-4-2-1 vittorioso nella scorsa giornata: Barbini leader della difesa a tre davanti a Consiglio, il match-winner Clemenza con il numero 10 dovrebbe giocare sulla trequarti insieme ad Agosti alle spalle del centravanti della Dolomiti Bellunesi, che potrebbe essere Olonisakin.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Ospitaletto Dolomiti Bellunesi potrebbe essere equilibrato secondo le quote Snai: bresciani leggermente favoriti, il segno 1 è quotato a 2,20 mentre un successo veneto è indicato a 3,00 e si sale ancora di un soffio per il pareggio, indicato a 3,10.