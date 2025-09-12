Diretta Ospitaletto Pergolettese streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita nel girone A di Serie C.

DIRETTA OSPITALETTO PERGOLETTESE: BENE I CREMASCHI!

La diretta Ospitaletto Pergolettese si gioca alle ore 20:30 di venerdì 12 settembre 2025, ed è uno degli anticipi nella quarta giornata del girone A della Serie C 2025-2026, un match intrigante che, possiamo dire così, viene disputato tra la salvezza obiettivo degli arancioni e i playoff cui ambiscono i cremaschi.

Diretta/ Pergolettese Cittadella (risultato finale 3-1): Dore chiude i giochi (Serie C, 6 settembre 2025)

È infatti partita molto bene la Pergolettese che, incassata la sconfitta interna dal Renate, ha immediatamente ripreso la marcia vincendo a Lumezzane e poi piegando il Cittadella al Voltini, tra l’altro segnando tre gol in entrambe le partite e quindi dimostrando di avere una certa propensione alla fase offensiva, ora da confermare.

Video Lumezzane Pergolettese (2-3)/ Gol e highlights: Tremolada firma il derby! (Serie C, 31 agosto 2025)

Tornato in Serie C dopo qualche anno, l’Ospitaletto sa bene che la strada sarà tosta ma tutto sommato le cose stanno anche andando mediamente bene, sono importanti i pareggi ottenuti contro Vicenza (soprattutto) e Triestina anche se domenica scorsa è stata sprecata una gran bella occasione.

È davvero tutto apparecchiato per la diretta Ospitaletto Pergolettese, dunque adesso non ci resta che provare a valutare gli schieramenti che saranno in campo tra poco andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita, con le scelte potenzialmente operate da parte dei due allenatori.

DIRETTA/ Lumezzane Pergolettese (risultato finale 2-3): la decide il gol di Tremolada! (oggi 31 agosto 2025)

OSPITALETTO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Ospitaletto Pergolettese in tv è disponibile a tutti gli abbonati di Sky Sport, in diretta streaming video potrà essere seguita dai clienti di Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OSPITALETTO PERGOLETTESE

È sempre il 4-4-2 il modulo di Andrea Quaresmini nella diretta Ospitaletto Pergolettese, con una difesa nella quale Regazzetti e Sinn operano sulle corsie laterali e in mezzo ci sono Nessi e Possenti a proteggere il portiere Sonzogni (bravissimo a Trieste), sempre sulle fasce ecco Mondini a destra e Messaggi a sinistra sulla linea di centrocampo, andando ad aiutare Guarneri e capitan Panatti che operano nel settore nevralgico. Come tandem offensivo dovremmo avere Gobbi e Bertoli ancora una volta, ma la candidatura di Pavanello è sicuramente molto concreta.

Rombo di centrocampo per Giacomo Curioni, che schiera Ferrandino da vertice alto alle spalle dei due attaccanti (verosimilmente ancora Sean Parker e Pessolani) e Arini, il veterano della squadra insieme al centrale difensivo Lambrughi, come perno di una mediana completata da Dore e Careccia, anche se dalla panchina Tremolada potrebbe avere qualche possibilità. Per quanto riguarda la difesa, abbiamo già detto di Lambrughi che ormai conosce molto bene l’ambiente cremasco; con lui opera Bane andato a segno contro il Cittadella, sulle fasce avremo Aidoo a destra e Capoferri a sinistra (insidiato da Antolini) con Cordaro a difendere la porta.