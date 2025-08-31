Diretta Ospitaletto Vicenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie C.

DIRETTA OSPITALETTO VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima partita ufficiale per la diretta di Ospitaletto Vicenza, non avendo precedenti non potremmo dunque fare la nostra solita rubrica storica ed ecco che arriva in nostro soccorso un’analisi economica sulle due squadre. Ospitaletto si presenta come una realtà dalle risorse economiche modeste, con una rosa valutata poco sotto i 3 milioni di euro e composta prevalentemente da giovani di 22-23 anni, con una presenza quasi nulla di giocatori stranieri. È una squadra che è appena rientrata tra i professionisti e che muove i suoi primi passi, puntando soprattutto sul settore giovanile e su valori di mercato contenuti.

Video Vicenza Lumezzane (5-0)/ Gol e highlights: manita biancorossa, +3 Gallo!

Il Vicenza occupa una posizione molto più robusta sotto il profilo finanziario: la sua squadra ha un valore complessivo prossimo ai 7,4 milioni di euro. Il club questa volta si affida a giocatori con esperienza e con valori individuali più elevati, in linea con il loro passato recente e l’ambizione di risalire verso categorie superiori. Paragonando le due squadre, emerge un divario chiaro: Vicenza ha una struttura economica della rosa che è più del doppio rispetto a quella dell’Ospitaletto, che appare come una formazione in fase di costruzione, giovane e in crescita. Vicenza invece mostra solidità, capacità di investimento su giocatori più affermati e ambizione concreta di affermarsi stabilmente nel professionismo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Vicenza Lumezzane (risultato finale 5-0): Stuckler e Rauti per la manita (Serie C, 24 agosto 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA OSPITALETTO VICENZA IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su Sky Sport 254 per la diretta Ospitaletto Vicenza; dunque appuntamento riservato agli abbonati, anche per quanto riguarda la diretta streaming video su Now Tv.

OSPITALETTO VICENZA: DAVIDE CONTRO GOLIA!

Con la diretta Ospitaletto Vicenza siamo in campo alle ore 21:00 di domenica 31 agosto 2025, per un intrigante match serale nella seconda giornata del girone A di Serie C 2025-2026. Una neopromossa contro la corazzata del gruppo: sulla carta non c’è partita e gli ultimi risultati sembrano confermare questa tesi.

Il Vicenza l’anno scorso ha mancato una promozione che sembrava fatta, poi è stato eliminato nella semifinale dei playoff: una grande delusione che ora andrà assorbita, l’inizio è stato più che brillante grazie al roboante 5-0 contro il Lumezzane, il LaneRossi vuole provare ad andare subito in fuga per evitare brutte sorprese.

Video Genoa Vicenza (3-0)/ Gol e highlights: apre Carboni e chiude Stanciu! (Coppa Italia, 15 agosto 2025)

L’Ospitaletto è tornato in Serie C dopo qualche anno, bellissimo il campionato scorso ma adesso chiaramente le cose possono essere molto diverse, gli arancioni hanno perso a Lecco per aprire il torneo e nella prima davanti al loro pubblico cercano riscatto, sapendo che anche il pareggio potrebbe andare bene.

Pronostico forse chiuso, almeno sulla carta, nella diretta Ospitaletto Vicenza ma la realtà è che la partita, come le altre, rimane tutta da vivere ed è quello che faremo insieme tra poco, ma prima dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle potenziali scelte che saranno operate dai due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI OSPITALETTO VICENZA

Per la diretta Ospitaletto Vicenza Andrea Quaresmini ha in mente un 4-4-2 che potrebbe distanziarsi poco rispetto a quello di sabato scorso: Sonzogni tra i pali, Nessi e Possenti davanti a lui, Regazzetti e Pollio i due terzini (ma occhio a Sinn per la sinistra) con Guarneri e Panatti che agirebbero in mezzo al campo, lasciando invece a Gualandris e Messaggi (favorito su Nagrudnyi) il compito di allargare il campo dalle corsie laterali. Davanti dovrebbero giocare Gobbi e Bertoli, ma Pavanello e Torri non partono battuti: per il momento c’è dunque un doppio ballottaggio aperto.

Il Vicenza ha naturalmente più possibilità di ruotare i suoi giocatori, rosa ampia a disposizione di Fabio Gallo che opta per un 3-5-2 nel quale Leverbe, Cuomo e Sandon sono i difensori a protezione di Gagno, sulle fasce abbiamo Tribuzzi e Filippo Costa mentre in mezzo Cavion e Rada sono alternativi a Mattia Vitale e Pellizzari, Marco Carraro dovrebbe essere confermato in qualità di regista che si piazza davanti alla difesa. Alessandro Capello, Morra, Rauti e Stuckler per l’attacco, oltre ad Alessio: qui c’è solo l’imbarazzo della scelta.

QUOTE E PRONOSTICO OSPITALETTO VICENZA

Nettamente a favore dei berici le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Ospitaletto Vicenza, tanto che il segno 1 per la vittoria degli arancioni vale ben 7,00 volte quello che avrete pensato di investire; per contro il segno 2 che regola il successo del LaneRossi porta in dote una vincita equivalente a 1,40 volte la vostra giocata, infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, garantisce un guadagno corrispondente a 3,85 volte la posta in palio.