Analisi della diretta Ospitaletto Virtus Verona, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Ospitaletto Virtus Verona, orange a metà classifica

Nella sedicesima giornata del girone A di Serie C andrà in scena allo Stadio Gino Corioni la diretta Ospitaletto Virtus Verona che permetterà di vedere in campo due squadre che stanno vivendo una stagione molto altalenante ma che alla fine dell’anno vogliono riuscire a conquistare la salvezza, gli orange tra le due formazioni sono quella messa meglio visto che con 14 punti occupano la quattordicesima posizione che se mantenuta per le restanti partite gli garantirebbe la salvezza, arrivano però da un risultato negativo, la sconfitta 1-0 in casa della Giana Erminio.

Diretta Crotone Giugliano/ Streaming video e tv: due compagini reduci da un KO! (Serie C, 29 novembre 2025)

Per i rossoblù invece la situazione di classifica non è migliore anzi è decisamente più complicata, i punti di distanza dagli avversari sono solo 2 ma il diciottesimo posto li mette in una brutta posizione visto che alla fine dell’anno sarebbero una delle due peggiori squadre del girone a partecipare ai playout, il risultato dell’ultima uscita però è abbastanza positivo visto che vede un pareggio 0-0 contro la Triestina.

Risultati Serie C, classifiche/ Catania e Casertana vincono! Diretta gol live score (oggi 29 novembre 2025)

Diretta Ospitaletto Virtus Verona, dove vedere la partita

La diretta Ospitaletto Virtus Verona inizierà alle 17.30 in contemporanea con diverse altre partite del campionato, e come tutte sarà disponibile per la visione per i clienti di Sky Sport che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport per usufruire dell’incontro o in alternativa collegarsi allo streaming tramite le piattaforme SkyGo o NowTv che propongono lo stesso servizio.

Diretta Ospitaletto Virtus Verona, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Ospitaletto Virtus Verona i due allenatori sceglieranno due strategie differenti, Andrea Quaresmini infatti attuerà dei cambi nel suo 4-4-2 mentre Luigi Fresco dovrebbe confermare il più possibile il suo 3-4-2-1, per gli orange quindi scenderanno in campo Sonzogni tra i pali, Regazzetti e Sinn come terzini con Nessi e Possenti a completare la linea, Gualandris e Messaggi sulle fasce con Panatti e Ievoli in mezzo al campo e davanti la coppia Bertoli e Tunjov. i rossoblù scelti invece saranno Sibi in porta, Munaretti, Toffanin e Daffara in difesa, Amadio, Fanini, Cuel e Bassi a centrocampo, Zarpellon e Bulevardi sulla trequarti e Odogwu in attacco.

DIRETTA/ Picerno Catania (risultato finale 0-1): la decide Forte! (Serie C, 29 novembre 2025)

Diretta Ospitaletto Virtus Verona, quote e pronostico finale

Secondo diversi bookmakers, tra cui Sisal, la diretta Ospitaletto Virtus Verona sarà una sfida molto equilibrata e di conseguenza difficile da leggere, entrambe le squadre infatti non stanno passando un bellissimo momento e potrebbero trovare difficoltà nel riuscire a ottenere la vittoria. A ottenere la vittoria alla fine dovrebbero essere gli orange che infatti sono dati a 2.25 in quanto squadra messa meglio in classifica e in casa, per la vittoria dei rossoblù invece il valore sale senza però arrivare ad altezze esagerate, infatti toccherà i 2.60, ad avere la quota più alta è il pareggio fissato a 2.85.