Diretta Ostenda Brindisi/ Streaming video tv: torna la Champions League basket

Ostenda Brindisi, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 9 dicembre 2020 dal Versluys|Dôme di Ostenda (Belgio), è il terzo impegno per la Happy Casa Brindisi nel girone H della Champions League di basket edizione 2020-2021. La diretta di Ostenda Brindisi riporta dunque sotto i riflettori la competizione europea nella quale fino a questo momento gli uomini di Frank Vitucci hanno colto al debutto una vittoria con il punteggio di 92-81 ai danni dei turchi del Darussafaka Istanbul, per poi tuttavia perdere con un pesante 93-71 in Spagna, sul campo del San Pablo Burgos, nella seconda uscita. I conti naturalmente sono presto fatti: una vittoria e una sconfitta, che curiosamente è il bilancio di tutte le squadre di questo gruppo in cui le quattro compagini partecipanti sono tutte 1-1 in questo momento. La lotta per la qualificazione si annuncia quindi vivissima e una vittoria in trasferta potrebbe essere molto preziosa per rompere l’equilibrio: l’ottima Brindisi che stiamo ammirando in campionato ha senza dubbio le carte in regola per provare a vincere in Belgio.

DIRETTA OSTENDA BRINDISI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ostenda Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia gli abbonati DAZN potranno avvalersi delle immagini tramite dispositivi mobili perché questo portale garantisce i match del torneo e, inoltre, anche per questa partita di Champions League l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video e riservato anche qui ai clienti del servizio. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale championsleague.basketball potrete trovare tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali alle classifiche dei quattro gironi di regular season, fino alle statistiche delle squadre e il tabellino play-by-play della partita in questione.

DIRETTA OSTENDA BRINDISI: IL CONTESTO

Parlando della diretta di Ostenda Brindisi abbiamo già accennato all’ottimo periodo che sta vivendo la Happy Casa. Se in Champions League i pugliesi hanno giocato solamente due partite, il riferimento è dunque soprattutto al campionato, dove Brindisi è seconda con nove vittorie in dieci partite, alle spalle solamente di Milano che è ancora imbattuta ma avendo fatto il vuoto nei confronti di tutto il resto del gruppo. Lo status di “anti Milano” è dunque al momento tutto per Brindisi, che d’altronde si sta conquistando questo ruolo sul campo, come ha dimostrato anche domenica vincendo contro Cantù alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, che poteva lasciare qualche dubbio sulla ripartenza. Per Brindisi ecco invece un 85-71 piuttosto netto e con i 23 punti di Perkins in evidenza, ma conta soprattutto il fatto che si tratta della nona vittoria consecutiva in Serie A: la Happy Casa aveva perso alla prima giornata a Venezia, poi non si è più fermata. Farà festa anche in Belgio?



