Diretta Ostrow Nes Ziona/ Streaming video tv: finale FIBA Europe Cup 2021

DIRETTA OSTROW NES ZIONA: È FINALE!

Ostrow Nes Ziona, in diretta dalla Yad Eliyahu Arena di Tel Aviv (Israele), è la finale della FIBA Europe Cup 2021 che alle ore 20.00 italiane di questa sera, domenica 25 aprile 2021, assegnerà il titolo della quarta e ultima Coppa europea per importanza. Una ribalta comunque affascinante per due squadre che sono di sicuro lontanissime dai vertici del basket europeo, ma che nella diretta di Ostrow Nes Ziona si giocheranno una Coppa che comunque senza dubbio andrà ad arricchire il palmares in modo significativo.

Diretta/ Pesaro Milano (risultato finale 81-88): Zach LeDay lancia ancora l'Olimpia!

Si tratta dei polacchi dell’Ostrow Wielkopolski e degli israeliani del Nes Ziona, due formazioni francamente poco note anche agli appassionati di basket internazionale – basterebbe osservare che i polacchi in tutta la loro storia hanno vinto solo una Coppa nazionale mentre per gli israeliani sarebbe il primo trofeo in assoluto. Chi scriverà dunque la storia questa sera in Ostrow Nes Ziona?

Diretta Sassari Reggio Emilia/ Streaming video tv: Caja è ormai salvo (basket A1)

DIRETTA OSTROW NES ZIONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ostrow Nes Ziona non sarà garantita da canali televisivi italiani, tuttavia sarà possibile seguire la finale della FIBA Europe Cup 2021 in diretta streaming video tramite il canale Youtube ufficiale della FIBA, Federazione internazionale che gestisce questa competizione europea e che offrirà anche informazioni e play-by-play in tempo reale della partita sul proprio sito Internet ufficiale, all’indirizzo http://www.fiba.basketball/europecup/20-21 CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE FIBA

Diretta Venezia Treviso/ Streaming video tv: intenso derby al Taliercio (basket A1)

DIRETTA OSTROW NES ZIONA: IL CONTESTO

La diretta di Ostrow Nes Ziona ci permetterà di conoscere meglio due piccolissime realtà del basket europeo, che sono giunte fino in fondo nella competizione che per l’Italia vedeva ai nastri di partenza Reggio Emilia, che tuttavia è uscita nei quarti di finale contro i rumeni del CSM Oradea, che insieme ai russi del Parma Perm e naturalmente alle due finaliste stanno dando vita in questi giorni alla Final Four della FIBA Europe Cup 2021 ospitata in Israele, a Tel Aviv.

Venerdì nelle due semifinali l’Ostrow Wielkopolski ha battuto in modo piuttosto netto (77-66) i rumeni del CSM Oradea, mentre ben più incerta è risultata essere la semifinale tra il Nes Ziona e il Parma Perm, con gli israeliani che si sono infine imposti di una sola lunghezza, con il punteggio di 81-80. Attendiamo dunque stasera per scoprire chi tra Ostrow e Nes Ziona inserirà il proprio nome nell’albo d’oro della FIBA Europe Cup dopo la Dinamo Sassari, che aveva trionfato contro i tedeschi del Wurzburg nell’edizione 2019 – mentre ricordiamo che quella del 2020 è stata sospesa e mai più completata a causa della pandemia di Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA