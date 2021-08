Diretta Pacquiao vs Ugas/ Streaming video: risultato e vincitore boxe (pesi welter)

DIRETTA PACQUIAO VS UGAS: PER IL TITOLO WELTER

Pacquiao vs Ugas è in diretta dalla T-Mobile Arena di Las Vegas: orario non fissato, ma dovrebbe essere intorno alle 5:00 della mattina italiana di domenica 22 agosto. Il fatto di non avere un inizio certo si deve al fatto che, come sempre, il match è solo l’ultimo (e quello principale) di una serata che avrà inizio circa due ore prima, e che sarà interessata da altri incontri; invece Manny Pacquiao e Yordenis Ugas si sfideranno per la corona dei pesi welter, di fronte il veterano e campione di otto categorie e l’attuale detentore del titolo.

Chiaramente il grande motivo di interesse è il ritorno sul ring del pugile filippino, già protagonista di uno showdown con Floyd Mayweather che aveva fatto storia sei anni fa: a 42 anni Pacquiao è pronto a misurarsi due anni dopo l’ultimo incontro, consapevole di poter dire ancora la sua anche se di fronte avrà un avversario che, lui pure, non è più giovanissimo (35 anni) e ha sicuramente ottime possibilità di difendere la cintura. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Pacquiao vs Ugas, nel frattempo possiamo provare ad analizzare i temi caldi di questo match.

DIRETTA PACQUIAO VS UGAS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv di Pacquiao vs Ugas, per il titolo mondiale dei pesi welter, è un’esclusiva di Sky Primafila: l’unico modo per assistere a questo evento dunque è quello di acquistarlo singolarmente tramite il decoder della televisione satellitare, e in questo caso dovrebbe essere garantita anche la visione tramite il servizio di diretta streaming video, perché chi avesse comprato il match potrà eventualmente seguirlo anche su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA PACQUIAO VS UGAS: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che la diretta di Pacquiao vs Ugas sarà l’ultimo incontro in una serata che, alla T-Mobile Arena di Las Vegas, prevede altri tre combattimenti di boxe: avremo infatti lo statunitense Carlos Castro che affronterà Oscar Escandon per i pesi piuma, stessa categoria dell’incontro che vedrà uno di fronte all’altro Mark Magsayo e Julio Ceja. Arriverà poi la prima gara dei welter con Victor Ortiz che se la vedrà con Robert Guerrero, infine – dovrebbero appunto essere le 5:00 della nostra mattina – ecco Manny Pacquiao sfidare Yordenis Ugas, pugile cubano che è stato anche campione del mondo (nel 2005) e alle Olimpiadi di Pechino del 2008 ha portato a casa una medaglia di bronzo. All’epoca ovviamente Ugas stava muovendo i primi passi sul ring; oggi è molto più navigato, si presenta all’incontro con un record di 26-4 ma sa bene di dover battere una vera e propria leggenda della boxe, un Pacquiao che forse potrebbe partire ancora una volta favorito. Non resta che aspettare che si combatta; noi possiamo ricordare che Pacquiao avrebbe dovuto affrontare Errol Spence in un incontro già confermato a Las Vegas, ma poi l’avversario si è infortunato all’occhio ed è stato costretto a dare forfait, sostituito appunto da Ugas.

