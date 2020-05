Diretta Paderborn Borussia Dortmund/ Streaming video tv: risultato scontato?

Pubblicità

Paderborn Borussia Dortmund, in diretta dalla Benteler Area di Paderborn, è la partita in programma oggi, domenica 31 maggio 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Grande sfida da testa e coda per questa domenica, tutta dedicata ai posticipi della 29^ giornata della Bundesliga: con la diretta tra Paderborn e Borussia Dortmund infatti tornano in campo dopo un duro turno infrasettimanale due club che stanno al momento perseguendo obbiettivi ben diversi per questo finale di stagione, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. I padroni di casa infatti approdano alla sfida dall’ultima posizione della classifica e con ben poche chance di ottenere la salvezza: questo pur dopo i tre pareggi che la formazione bluneri di Baumgart ha ottenuto una volta tornati in campo. Ben diverse le ambizioni dei gialloneri, oggi ospiti: il KO rimediato solo in settimana con il Bayern Monaco, infatti ha quasi fatto svanire ogni sogno di scudetto per la formazione di Favre, ma sulla carta ancora nulla è perduto. Servirà però chiaramente non mettere il piede in fallo in una partita che pare già scritta: e che chiaramente verrà disputata a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Paderborn e Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18.00: appuntamento dunque ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203) della piattaforma satellitare. Confermata anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PADERBORD BORUSSIA DORTMUND

Dopo il duro confronto nel turno infrasettimanale contro i capolisti del Bayern Monaco e di fronte a un match tutto sommato facile, è facile pensare che per le probabili formazioni di Paderborn Borussia Dortmund, Lucien Favre possa dare spazio alle seconde linee. Anche perchè queste vantano certo un ottimo stato di forma e perchè comunque alcuni titolari non saranno disponibili, come il bomber Haaland, vittima di un’improvvido infortunio al ginocchio. Ma Favre conscio della posta in palio potrebbe comunque non optare per molti turnover questa sera. Ecco che allora impostando il consueto 3-4-3, Favre dovrebbe questa sera puntare su Brandt, Hazard e Sancho per il trittico offensivo: per la mediana invece potrebbero farsi avanti Hakimi, Dahoud, Can e Guerreiro. Scelte già fatte infine le maglie per la difesa del Borussia, con Piszczek, Hummels e Akanji ancora confermati dal primo minuto. Sarà invece il 4-4-2 il modulo di partenza dei bluneri, con il tecnico Baumgart che invece dovrà fare a meno di Gjasula, squalificato. Saranno però ben pronti Drager, Hunemeier, Schonlau e Collins per il reparto difensivo posto di fronte a Zingerle, mentre potrebbe toccare al Holtmann, Ritter, Vasiliadis e Antwi una maglia da titolare per la mediana: Srbeny e Kamba saranno poi le prima scelte in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Valutati i rispettivi piazzamenti nella classifica della Bundesliga, certo non esitiamo a consegnare agli ospiti il favore del pronostico. Come va poi anche il portale Snai, che fissando le quotazioni per l’1×2, ha dato la valutazione di 1.33 al successo del Borussia Dortmund, mentre è stata quotata a 8.50 la vittoria del Paderborn: il pari vale invece 5.50.



