Diretta Padova Albinoleffe (risultato 0-0): si comincia!

Non manca molto, solo pochi giri di orologio e finalmente sarà diretta di Padova Albinoleffe. Prima di immergerci nel rettangolo verde però facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che tipo di partita andremo a vedere nel prossimo turno di Serie C con la nostra classica rubrica sulle statistiche, un ottimo modo per vedere i trend delle due squadre. Iniziamo dal Padova, una delle tre migliori difese del campionato che però si fa valere anche in zona gol, abbiamo rispettivamente 0,7 reti subite ogni novanta minuti e poi dall’altra parte del campo 1,5 che basta a aportare a casa il 54% di vittorie.

Gli ospiti invece sono una squadra che punta molto sul possesso palla con almeno il 51% di possesso ogni settimana, ma nelle ultime tre partite hanno subito tre gol da errori in fase di impostazione. Potrebbe essere un deterrente per i tre punti quest’oggi. I bookmakers però li mettono come vittoriosi al 34%. Vediamo come si evolverà la cosa nel prossimo aggiornamento della diretta di Padova Albinoleffe, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. Finalmente si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Padova Albinoleffe, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Padova Albinoleffe delle 15.00 bisognerà sintonizzarsi sul canale 251 di Sky Sportma anche collegarsi tramite computer o iphone alle piattaforme di diretta streaming video con SkyGo o NowTv.

Padova Albinoleffe, veneti per aumentare il vantaggio

La diretta Padova Albinoleffe mette in scena una sfida tra due ottime squadre della competizione che occupano le posizioni alte della classifica, i padroni di casa stanno dominando il campionato essendo primi con 69 punti e sognano la promozione diretta in Serie B che sarebbe un grande ritorno per la società, nell’ultima partita però hanno perso 1-0 in casa della Feralpisalò.

Gli ospiti invece sono più indietro in classifica ma comunque sognano di poter agguantare la promozione attraverso i playoff e ora il loro obiettivo è di essere nella posizione migliore per avere la strada più spianata, sono quarti con 44 punti e si presentano alla partita dopo il pareggio 1-1 con il Novara.

Padova Albinoleffe, probabili formazioni

Per la diretta Padova Albinoleffe i padroni di casa confermeranno il 4-4-2 del mister Matteo Andreoletti con Fortin in porta, Pirrello, Delli Carri, Granata e Villa in difesa, Kirwan e Crisetig sulle fasce con Liguori e Fusi a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco Valente e Bortolussi.

Gli ospiti invece dovrebbero scendere in campo con un 5-3-2 scelto dal tecnico Giovanni Lopez con Marietta tra i pali, Ambrosini e Zambelli gli esterni con Gusu, Potop e Boloca difensori centrali a completare la linea, Agostinelli, Fossati e Parlati in mezzo al campo, Longo in coppia con Mustacchio come riferimento offensivo.

Padova Albinoleffe, quote e pronostico

La diretta Padova Albinoleffe si appresta ad essere una gara interessante e divertente con tanti ribaltamenti di fronte e occasioni da gol visto che a scontrarsi sono due squadre che occupano le prime posizioni, allo stesso tempo però i due stili di giochi si incastrano perfettamente con la squadra di casa che cerca sempre di segnare un gol in più degli avversari, pur avendo anche la migliore difesa del campionato, mentre gli ospiti giocano cercando di subire meno gol possibili.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, la vittoria del Padova ha una quota molto bassa di 1.55, la vittoria dell’Albinoleffe la quota più alta di 4.65 mentre il pareggio è quotato 3.55.